「2女1狗」關籠遊街示眾！掛牌羞辱「偷人的」 警調查曝真相

近日網路瘋傳一段影片，在中國大陸湖南汨羅市街頭，竟有「二女一狗」被塞進鐵籠，遭人推上街頭示眾，籠外還掛上「偷人的」字眼羞辱，畫面曝光立刻掀起熱議。

該影片在X上瘋傳，從影片中可見，多名男女合力推動大型鐵籠在路上遊走，一旁還有人在敲鑼吸引關注，而籠內關有兩名女子及一隻黑狗，籠外還懸掛紙牌寫著「偷人的」，影射她們涉及不正當男女關係。

文章曝光，眾人紛紛直呼離譜，如同古代懲罰通姦者「浸豬籠」。不過許多人都認為影片是在「擺拍」，「像是在拍段子，籠中女子絲毫沒有驚恐和受傷的痕跡」、「籠子裡的女子還在笑呢」、「一看就知道是假的，是在拍短影音吧，你當真警察都不管的啊」、「行為藝術吧，真的就不會讓她們戴口罩了」。

而根據陸媒《新京報》報導，該影片疑為博取流量所拍，當地警方已介入調查，目前策劃召集人及其餘8人遭拘留，案件細節暫不公開。

擺拍事件層出不窮，先前中國也發生過霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網路上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事分店被調查並無限期停業整頓。