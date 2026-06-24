失血近2000毫升！他連吃2顆肉粽竟「連續吐血」一度休克 醫曝致命原因

端午節後粽子要「清貨」，但切勿過量食用，否則暗藏致命隱患！中國大陸浙江1名男子食用2個肉粽後，竟意外誘發嚴重上消化道大出血，嘔血兩次。患者送院搶救期間先後3次嘔血、一度休克，翌日檢查結果顯示，患者血紅蛋白僅剩56g/L，累計失血量近2,000毫升，性命懸於一線，經醫護全力搶救才撿回一命。

醫生追溯病因發現，男子患肝硬化及門靜脈高壓等基礎病，其凝血功能差、胃底及食道靜脈嚴重曲張、脆弱易破裂，而粽子由糯米所制，黏性大、難消化，長時間滯留胃部，刺激胃酸分泌，與脆弱血管直接摩擦，引發大出血。醫生直指，肝硬化及門靜脈高危人士切莫貪食糯米制品，否則極可能釀成生死危機。

男子食粽嘔血2次 送院搶救多次嘔血一度休克

據陸媒《九派新聞》報導，浙江海寧康華醫院日前接收1名因食用粽子突發急症的男患者。據消化內科主任李金柳透露，病人入院前已兩度嘔血，初步判定是嚴重上消化道大出血，情況極度危急。搶救期間，患者再次劇烈嘔血，單次出血量逾500毫升，血液迅速凝固成大血塊，清理及止血難度大幅增加，現場搶救壓力極大。患者其後又嘔血2次，病情急速惡化，甚至出現休克症狀，生命表徵不穩定。

失血近2000毫升 差點錯過黃金搶救期喪命

翌日檢查結果相當驚人，患者血紅蛋白僅剩56g/L，遠低於成年男性130g/L的正常標準，屬重度失血性貧血。醫生評估其累計失血量近2000毫升，相當於1個成人近一半血量。通常情況下，人體單次失血量逾400毫升就可能出現頭暈、心悸及血壓下降等症狀，若該病人送醫再遲些，隨時危及生命。所幸，該病人經醫護團隊全力搶救現已脫離危險。

醫生分析粽子竟是消化道出血元兇

醫生分析病因，病人患有肝硬化及門靜脈高壓等基礎病，屬於出血高危人士，其食道、胃底血管嚴重曲張，血管壁脆弱，極易破裂出血，且肝硬化會削弱凝血功能，患者一旦出血就難以自止。而引發本次大出血急症的元兇，是1款日常食物 —— 肉粽，醫生解釋，糯米黏性高、難以消化，長時間滯留胃部會持續刺激胃酸分泌，外加糯米團塊直接摩擦、擠壓脆弱的曲張血管，極易導致血管爆裂，引發致命大出血。

消化道出血高危人士飲食禁忌

醫生特別提醒，肝硬化及門靜脈高壓患者應謹慎食用糯米等難消化、高刺激性食物，避免引發消化道大出血。

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文章授權轉載自《香港01》