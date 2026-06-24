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大陸男子借加班1年盜竊150次變「夜班大盜」 老闆查監視器揭發

香港01／ 撰文：伊萬德
馬某已於5月14日早上被警方依法刑事拘留。（浙江公安公衆號）
馬某已於5月14日早上被警方依法刑事拘留。（浙江公安公衆號）

浙江台州近日爆出1宗職場盜竊案。1名任職8年的汽車廠資深員工長期以「加班」為名，深夜潛入廠房偷取銅電極帽變賣，作案長達1年多超過150次，最終被廠方透過閉路電視片段識破，遭警方刑事拘留。

員工「螞蟻搬家」偷銅部件　1年逾150次

據浙江公安於5月21日公布的案情細節顯示，涉案的馬某於2018年入職該汽車製造廠，擔任廠房維修技師，他在同事眼中一直表現勤奮，經常主動留下加班，深夜仍在廠房逗留，一度被視為模範員工。直至某日他在焊裝廠房整理物料時，發現加工剩餘的銅電極帽有變賣價值，一時貪念起，決定鋌而走險。

馬某於2025年3月開始每晚假意返回工廠加班，拍卡入廠後潛入廠房，將少量銅電極帽塞進衣袋，帶離廠區並藏於車尾箱。起初他心有不安，但數日後未被廠方發現，便愈加猖狂。他以「螞蟻搬家」方式累積贓物，積累約10次後湊夠百斤便變賣套現。據其落網後交代，自2025年3月至2026年5月期間，他平均每個月至少藉詞加班盜竊10次，累計作案次數逾150次。

東窗事發終落網　法律後果嚴重

直至2026年4月底，工作人員盤點物料時，發現銅電極帽的數量明顯減少，核對賬目均不符，引起廠方警覺。廠方隨即在廠房臨時加裝閉路電視，終於在5月10日凌晨3時，攝錄到1名員工進入廠房後快速離開的畫面，工作人員一眼就認出此人正是馬某。

廠方其後翻查打卡紀錄和廠區大門閉路電視片段，發現馬某每次進出廠區時，外衣口袋都會「由扁變脹」，證據確鑿。老闆果斷向警方報案，警方接報後調查。

馬某於5月14日早上在租住的房屋內被拘捕歸案，對其盜竊行為供認不諱。目前馬某因涉嫌盜竊罪，已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》

大陸 老闆 公安

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浙江一名汽車廠資深員工馬某假借加班，潛入廠房盜竊銅電極帽逾150次，最終在閉路電視下被識破，現在已被警方刑事拘留。案件揭示了職場盜竊的隱秘與危害。

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