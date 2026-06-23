快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

北京清華大學生人生難題…小學生一句話解開 網看到眼眶紅：我們曾經都懂答案

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

大陸社群近日流傳一組「清華版大學生小學生對話」照片，引發上萬網友熱議。照片中可見11張紫色問答卡片，標題寫著「清華青年的成長之問」或「成志少年的成長之問」，卡片分成「大學生問、小學生答」或「小學生問、大學生答」，以手寫方式留下跨年齡問答，內容從朋友、幸福、壓力等日常問題，童趣又真摯，被不少網友形容「萌之萌之」。

這場活動由北京清華大學附屬小學組織，透過大學生與小學生互相提問、回答的方式，讓不同年齡層展開一場雙向交流。北京清華大學官方微博晚間也轉發相關內容，表示這是一場「跨越年齡的雙向問答」，大朋友和小朋友藉由小小便條紙，以童心換真心，一條條對話看得人心裡暖暖的。

其中一張卡片上，大學生問「你對未來有什麼嚮往？如果讓你穿越到10年後，你想做什麼呢？」小學生回答「我會跑到我家給爸爸媽媽一個擁抱，感謝爸爸媽媽」。簡單幾句話讓不少網友被觸動，認為孩子對未來的想像不是功成名就，而是先回家擁抱父母，格外溫暖。

也有小學生反過來問大學生「你們小時候要讀很多單詞嗎？」大學生回答「要的，越多的words，越大的world」。中英文混搭的回答也成為熱門金句，被不少網友認為既有鼓勵意味，也充滿北京清華校園的學習氛圍。

另一張與科學有關的卡片，小學生問「請問飛機是怎麼飛上天的？」大學生不只回答，還畫出飛機機翼剖面圖解釋，寫道上面的氣流快、下方的氣流慢，上方形成低氣壓、下方形成高氣壓，高低壓之間的差異產生升力（這是飛機機翼的橫截面）。童趣提問配上認真圖解，也讓網友笑稱「這才是真正的有問必答」。

有小學生問「為什麼到了3、4、5年級才能用鋼筆？」大學生回答「因為鋼筆水不好洗，弄得渾身都是，媽媽會洗得很辛苦」。這段回答意外引起許多共鳴，認為大學生沒有用艱深道理解釋，而是用生活經驗回答孩子，既真實又可愛。

感情與人際關係的問答也讓不少人會心一笑。有大學生問「你會偷偷喜歡別人嗎？會說出來嗎？」小學生回答「我不會偷偷喜歡別人，如果我喜歡上了一個人，我會對他說『我喜歡你』」。直球式回答讓網友大讚小朋友比大人勇敢。

另一張卡片上，大學生問「感覺自己一直在搞砸所有事情怎麼辦？」小學生回答雖然字跡較淡，但可辨識內容大意為「搞砸了就搞砸了，吸取以後再糾正」，還畫了幾個小人和圖案。孩子用最簡單的方式提醒，犯錯後重點不是一直自責，而是學會修正，讓許多成年人感到被安慰。

有大學生問「有什麼能讓你感覺十分幸福的事？」小學生寫下「我的紙飛機飛成空中之王」。這個答案被不少網友視為最有童心的一張，幸福不一定是龐大的成就。

也有大學生問「你們也有壓力嗎？」小學生回答「沒有，但是我會給我媽媽壓力」。童言童語讓網友笑翻，直呼這句話很誠實，也有人說這大概是許多家長的真實心聲，小孩沒壓力，但爸媽很有壓力。

大陸社群近日流傳一組「清華版大學生小學生對話」。圖／取自微博＠翹屁嫩喵嗚
大陸社群近日流傳一組「清華版大學生小學生對話」。圖／取自微博＠翹屁嫩喵嗚

另一張卡片中，大學生問「怎麼交到好朋友？」小學生回答「你喜歡誰就給他吃的」。這句話在社群上尤其受到討論，許多網友表示，小朋友的交友邏輯真誠又直接，甚至比成人還懂社交。

還有大學生問「睡不好怎麼辦？」小學生回答「我沒睡不好的時候」。這句回答讓不少成年人看了又羨慕又心酸，認為孩子的世界裡，睡眠似乎還不被焦慮和壓力打擾，反而更像一種長大後失去的能力。

這組問答曝光後，不少網友被孩子們直白又柔軟的回答打動，看著看著不知不覺紅了眼眶，「原來曾經的我們知道這世界上所有問題的答案」、「原來我們渴望的頂級鬆弛感，小時候早就有了」。也有人說，這些卡片看似簡單，卻像提醒成年人，許多長大後變得複雜的困惑，或許曾經都有最純粹的答案。

北京清華大學 大學生 小學生

相關新聞

身體乏力手腳發軟…陸7旬翁狂吃香蕉「食補」 每天4條補鉀險送命

香蕉營養豐富且富含鉀元素，但長期病患者盲目進食隨時引發心臟停頓致命！浙江寧波1名70歲患有高血壓多年的張姓老伯，因感到身體乏力、手腳軟弱，誤以為自己「缺鉀」，遂每日進食3至4條香蕉進行「食補」，連續半個月後非但不見好轉，反而引發重症高鉀血症，血鉀濃度高達危急值，需緊急送入加護病房（ICU）搶救，險些引發心臟停頓。醫生警告，長者及慢性病患者切勿盲目以自身生活經驗選擇食物進補。 70歲的張伯（化名）患有高血壓多年。早前，他總覺得渾身乏力、腿腳發軟。聽信旁人指「渾身沒勁就是缺鉀，多吃香蕉就能補回來」，張伯便決定自行「食補」。他每天吃三至四條香蕉，連續堅持了半個月。然而，張伯的乏力症狀沒有好轉，反而愈來愈嚴重，至5月20日精神萎靡。家人察覺異樣後，緊急將他送往寧波市醫療中心李惠利醫院求醫。 醫護人員為張伯進行血液檢查後，發現其血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超3.5至5.5mmol/L的正常範圍，甚至超過了6.5mmol/L的臨床危急值。同時，張伯的心電圖明顯異常，被確診為「重症高鉀血症」，隨時可能誘發心律失常、心室顫動，甚至直接心臟停頓。 情況危急，院方立刻啟動急救流程，將張伯轉入

一紙調令派他遠征千里！老臣拒調職慘遭解僱 公司：未赴任＝自願離職

不肯調職就要離職？廣州男子在1間公司任職7年，因拒絕公司即日將其從廣州調往2,000公里外的山東淄博，竟被視為「自願離職」並直接解僱。男子不服被「炒魷魚」入稟法院怒告公司，最終法院裁定公司屬違法解除勞動關係，需賠償合共50.7萬元人民幣（約新台幣238萬元）。 事發於2023年10月，年約40多歲的雷先生已在廣州某公司入職7年，雙方勞動合同約定工作地點為「廣東省」，但合同寫明公司可因集團管理需要調派至分支機構。其後公司以「經濟效益較差」為由，向雷先生發出《職位調整通知書》，強行要求他即日調往山東省淄博市任職，職位、薪資不變。 雷先生認為，廣州至淄博相距近2,000公里，如此長距離的跨省調職將徹底影響他的家庭生活、子女教育及社交圈子，於是提交書面文件正式拒絕調職，並未前往山東報到。 公司隨後發文，指控雷先生「未按要求報到，視為自願離職」，單方面解除勞動關係，且拒絕支付任何賠償。雷先生不滿公司做法，先向當局申請勞動仲裁，其後雙方均不服仲裁結果，最終訴至廣州市白雲區人民法院。 法院審理指出，雖然公司擁有用工自主權，但調職並非單方面決定權，需符合「合法、合理、協商一致」原則。承辦法官表

北京清華大學生人生難題…小學生一句話解開 網看到眼眶紅：我們曾經都懂答案

大陸社群近日流傳一組「清華版大學生小學生對話」照片，引發上萬網友熱議。照片中可見多張紫色問答卡片，標題寫著「清華青年的成長之問」或「成志少年的成長之問」，卡片分成「大學生問、小學生答」或「小學生問、大學生答」，以手寫方式留下跨年齡問答...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。