身體乏力手腳發軟…陸7旬翁狂吃香蕉「食補」 每天4根補鉀險送命

香蕉營養豐富且富含鉀元素，但長期病患者盲目進食隨時引發心臟停頓致命！浙江寧波1名70歲患有高血壓多年的張姓老伯，因感到身體乏力、手腳軟弱，誤以為自己「缺鉀」，遂每日進食3至4根香蕉進行「食補」，連續半個月後非但不見好轉，反而引發重症高鉀血症，血鉀濃度高達危急值，需緊急送入加護病房（ICU）搶救，險些引發心臟停頓。醫生警告，長者及慢性病患者切勿盲目以自身生活經驗選擇食物進補。

70歲的張伯（化名）患有高血壓多年。早前，他總覺得渾身乏力、腿腳發軟。聽信旁人指「渾身沒勁就是缺鉀，多吃香蕉就能補回來」，張伯便決定自行「食補」。他每天吃三至四根香蕉，連續堅持了半個月。然而，張伯的乏力症狀沒有好轉，反而愈來愈嚴重，至5月20日精神萎靡。家人察覺異樣後，緊急將他送往寧波市醫療中心李惠利醫院求醫。

醫護人員為張伯進行血液檢查後，發現其血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超3.5至5.5mmol/L的正常範圍，甚至超過了6.5mmol/L的臨床危急值。同時，張伯的心電圖明顯異常，被確診為「重症高鉀血症」，隨時可能誘發心律失常、心室顫動，甚至直接心臟停頓。

情況危急，院方立刻啟動急救流程，將張伯轉入加護病房（EICU）。醫療團隊使用藥物對抗高鉀毒性以穩定心臟節律，並緊急為他實施血液透析（洗血）治療，快速把體內超標的鉀離子置換排出。

經過搶救，張伯的血鉀數值終於穩步回落至正常區間，紊亂的心電圖逐漸恢復，各項生命表徵慢慢趨於平穩，脫離生命危險。

為何健康的香蕉會帶來致命危機？寧波李惠利醫院急診科副主任周挺解釋，健康人士的腎臟代謝功能正常，攝入過多鉀元素可以及時排出體外，但對於長者、長期服用降血壓藥的高血壓患者，以及慢性腎病患者而言，其腎臟排鉀能力明顯減弱。

一旦長期大量攝入香蕉、橙、榴槤、菠菜、薯仔、堅果等高鉀食物，鉀元素容易在體內蓄積，進而誘發高鉀血症。周醫生強調，高鉀血症早期很難察覺，卻極其兇險，會直接干擾心臟正常跳動。

針對此案例，周挺醫生特別提出四大健康忠告：

1.切勿自我判斷盲目食補：渾身乏力未必是缺鉀，心腦血管、內分泌或腎臟問題都有可能導致，市民不能憑生活經驗自行定性。 2.補鉀須聽從醫生建議：即使真的缺鉀，也必須根據驗血結果，在醫生指導下控制攝入量，避免盲目狂補。 3.特殊人群嚴控高鉀飲食：長者、腎功能不全者及高血壓患者，日常要節制進食香蕉等高鉀食材，切忌長期及大量進食。 4.慢性病患者應定期體檢：應規範按時用藥，定期複查電解質及常規血液檢查等指標，以便及時掌握身體狀況變化。

醫生呼籲，食補養生不能想當然，身體不適切忌硬撐或跟風亂補，及時求醫才是最可靠的做法。

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文章授權轉載自《香港01》