香港IKEA男女學生不雅片瘋傳！女拿背包遮擋 男「埋頭」疑摸胸惹爭議

在IKEA不要作出影響他人行為。香港社交平台Threads流傳影片，指荃灣IKEA有1對男女學生公然作出不雅行為，女方用背包遮掩，男方則「埋頭」疑似撫摸女方胸部，動作激烈，場面令人咋舌，拍攝影片的目擊者形容「荒野亂鬥」。

影片震撼網友，不少人批評2人行為離譜，揶揄「IKEA時鐘酒店」、「IKEA真讓你覺得在家裡」、「證明香港真的缺乏私人空間」；不過也有網友認為不應公審，「你覺得他們行為不檢就直接發聲，不是拍片公審」、「放過別人吧，誰沒有年輕過」。

情侶情到濃時也要注意場合，有網友於Threads發布2段影片，顯示荃灣IKEA有1對男女學生公然作出不雅行為，留言：「荃灣IKEA荒野亂鬥。公眾地方行為不檢點，是不是在這裡刺激一點？」

影片見到，1對男女坐在荃灣IKEA梳化展品上，其中男方穿着校服，女方穿著便服。女方把背包放在胸前，以右手箍着男方頸部頭部，男方靠近女方，右手伸進背包後方隱藏區域，「埋頭苦幹」動作激烈。

當時IKEA人來人往，2人附近亦有不少顧客，但2人似乎未有受到影響，目擊女生傳出「哈哈」笑聲。完事後，2人拖着手離去。

網友看過影片感到震驚，有人批評2人行為離譜，「太誇張了」、「年輕就是狂」、「土地問題」，又揶揄「IKEA時鐘酒店」、「IKEA真讓你覺得在家裡」、「可能只是一起玩遊戲而已」、「別人正在做功課」、「這間IKEA平時真的很安靜：人少鬼多」、「證明香港真的缺乏私人空間」。

但也有網友認為不應公審，「其實不舒服可以報警或者走開，拍別人然後放上網幹嘛？」、「你覺得他們行為不檢就直接發聲，不是拍片公審」、「放過別人吧，誰沒有年輕過」、「生育率已經很低，再這樣封建下去就等著絕種吧」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（港幣2,000元，約台幣8000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元（港幣，約台幣403萬元）及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》