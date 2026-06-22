涉嚴重礦災 中國礦山安全監察局山西執法官員被查

一隻歪嘴、凸眼、全身綠得發黑的醜青蛙，最近在杭州掀起了一股搶購潮。其創作者，22歲的中國美術學院畢業生周子歆，可能自己都沒想到，畢業設計「吉蛙便利商店」會在今年的畢業展上一炮而紅，展位前排起長隊，日均售賣1,000多隻青蛙玩偶，開售2小時就被搶購一空，工廠連夜補貨都趕不上節奏。

2026-06-22 12:05