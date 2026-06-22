聽新聞
0:00 / 0:00
涉嚴重礦災 中國礦山安全監察局山西執法官員被查
中國山西長治市沁源縣5月發生嚴重礦災，造成至少82人死亡。根據山西紀委監委網站消息，中國國家礦山安全監察局山西局監察執法八處三級調研員耿青祿涉嫌嚴重違法，原因與涉及礦災相關。
據山西省紀委監委網站今天發布的消息，中國國家礦山安全監察局山西局監察執法八處三級調研員耿青祿涉嫌嚴重違法，涉通洲集團留神峪煤業有限公司「5•22」特別重大瓦斯爆炸事故，目前正接受山西省監察委員會監察調查。
中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦5月22日發生瓦斯爆炸，事故造成至少82名礦工死亡、2人失聯、128人受傷住院。這是中國17年來最嚴重的礦難。
事故發生後，山西多名官員接連落馬。礦災發生的11天後，沁源縣「一把手」趙永進正式落馬；山西省應急管理廳副廳長張和平也在6月10日晚官宣被查。
沁源縣此前召開大會，宣布調整領導幹部人選，崔崢嶺和郭立東分別獲任命為中共長治市沁源縣委書記和代縣長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。