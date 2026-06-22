陸醜萌當道 青蛙「吉蛙」玩偶被搶購一空

一隻歪嘴、凸眼、全身綠得發黑的醜青蛙，最近在杭州掀起了一股搶購潮。其創作者，22歲的中國美術學院畢業生周子歆，可能自己都沒想到，畢業設計「吉蛙便利商店」會在今年的畢業展上一炮而紅，展位前排起長隊，日均售賣1,000多隻青蛙玩偶，開售2小時就被搶購一空，工廠連夜補貨都趕不上節奏。

據深港在線，這隻名為「吉蛙」的青蛙，長得確實不咋好看：笨笨的，醜萌醜萌的，帶著一股「我知道自己很蠢但我很快樂」的氣質。

周子歆從2025年開始構思這個形象，最初只是在社群平台上隨手塗鴉分享，沒想到慢慢累積了一群喜歡它的粉絲。她順勢將「吉蛙」發展為自己的畢業設計，在展會上搭了一個「便利商店」的場景，把創意從生成到落地的全過程完整呈現給觀眾。

對於這隻醜青蛙的走紅，周子歆的回應頗為樸素。在她看來，年輕人熱衷的「治愈學消費」，其實就是這種「觸手可及的溫暖」—不必追求宏大的意義，只需要在日常中找到一個安放情緒的角落。那隻呆萌的青蛙剛好承載了這份簡單的需求，或許也是許多年輕人自己的投射：不完美，但真實可愛。

早在2025年，她就開始設計這個名為 「吉蛙」 的形象，並在網路上分享，沒想到收穫了一群粉絲。隨後，她順勢將創意變成了畢業設計—「吉蛙便利商店」 。

在今年的畢業展上，這個高飽和度色彩、憨態可掬的青蛙形象迅速「出圈」。她設計的原創青蛙玩偶被搶購一空，每天都要補貨。很多人一早就在「吉蛙便利店」門口排隊打卡，有「00後」觀眾說：「這個造型很討喜，笨笨的又很可愛，讓人忍不住想擁有。」

中國美術學院一位教授認為，「Z世代」創作者有極其敏銳的時代感知力，他們善於把日常體驗昇華為藝術表達，這些看似微小的情緒構成了這一代人最真實的精神畫像。

「吉蛙」的走紅並非孤例。近兩年來，從青蛙湯匙到各種「醜東西」，年輕人越來越願意為「醜萌」買單。豆瓣「醜東西保護協會」聚集了近25萬人，淘寶也連續舉辦了五年的「醜東西大賽」。這些不完美的形象，正好契合了年輕人在「被KPI榨乾」「想擺爛又不敢」的現實壓力下，對情緒出口和精神陪伴的真實需求。