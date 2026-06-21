「一看帳單天塌了」港女崩潰付6.8萬天價瓦斯費 網猜1習慣惹禍

緊記要養成定期報瓦斯表的習慣！有一名香港女網友在網上發文分享1張近1.7萬港元（約新台幣6.8萬元）的天價帳單，直言「一看帳單天塌了」，她也不是第一次租房退租處理瓦斯問題，以前上學經常會煮飯，從來沒見過這麼大的差額。

網友猜測，女生沒報表致抄表後需要補交差額或漏瓦斯，「妳之前沒有報表，抄表員沒能到妳家抄表，會估表，所以現在補回4年少付的錢」、「快去檢查一下是不是漏瓦斯了，之前我家就說瓦斯費超貴，發現是外墻的瓦斯管道漏瓦斯了」。

該女生於小紅書以「香港離譜的兩萬塊瓦斯單」為題發文表示，「求問萬能網友有碰到類似情況嗎？退租讀表是師傅自己讀的，最後一看帳單天塌了」。照片見到，女生今年6月瓦斯費高達16,937.8元（約新台幣6.8萬元）。

香港女網友收近兩萬天價瓦斯單：天塌了

原PO指出，她家有3位家庭成員，主要使用瓦斯熱水器，「這也不是第一次租房退租處理瓦斯，以前上學還要經常做飯，從來沒有這麼大的差額」，又提到自己是「上班族、不做飯」，認為「不至於差這麼多」，但也透露一直按估計讀數繳交瓦斯費，「確實幾次租房都沒有讀表習慣，之前沒有遭遇過這麼大差距，無法判斷是否合理」。

網友猜測：一直沒報表，抄表後補差額

有網友猜測，「因為妳自己一直沒報表，所以他的估算讀數一直沒修正，可能妳入住的時候是夏天，所以洗澡洗的沒那麼熱，他的估計讀數就一直按低的估下去了，冬天妳用的多的時候也是收妳夏天的錢，妳可以回想一下之前瓦斯費是否每個月都差不多？」、「我看完覺得可能妳洗澡習慣長時間開著用得比較多吧，反正是自己用的，該交就交，沒吃虧就行」、「如果開戶是新的，那差額應該就是妳們自己用掉的了」。

有網友建議，「定期查看或者自己報表，這應該是妳4年來少交的瓦斯費，只不過一次補回加起來金額是真的大」，有網友則說若家中是安裝新式瓦斯表，可使用自動報數功能，「又要提1次，瓦斯手機APP和瓦斯表做配對後，每月只要手機靠近瓦斯表就能自動報數，（香港中華煤氣）APP叫towngas metering」。

香港市民可如何向中華煤氣報讀瓦斯表度數？

中華煤氣（Towngas）網頁提到，抄表員會定期到客戶府上抄讀瓦斯表度數，若未能抄錄度數，將根據客戶以往瓦斯用量紀錄而評估該月之用量。客戶報讀瓦斯表時，要抄下瓦斯表上左至右白色數字，勿報讀紅色數字。

客戶可經5種方法報讀瓦斯表度數，包括登入網上客戶中心、瓦斯帳單上報表二維碼、手機應用程式iPhone / Android、24小時報表熱線2880 5522或瓦斯智能報表。

為給客戶帶來更大方便，中華煤氣已推出「報表提示服務」，透過手機應用程式或電郵提示客戶在指定日期報讀瓦斯表度數。當客戶接到手機應用程式之提示或電郵後，只須按照有關指示，便可完成報表程序，簡單快捷。

若察覺或懷疑瓦斯泄漏應怎辦？

此外，中華煤氣網頁亦提到，如察覺或懷疑瓦斯泄漏，請即遠離有瓦斯味的地點，並致電煤氣24小時緊急事故熱線2880 6999 。

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文章授權轉載自《香港01》