看診靠AI？他見醫師拿手機照稿唸 傻眼直呼：以後不敢再來了

花錢掛號，結果醫師竟照著AI唸診斷？近日中國大陸陝西西安一間醫療機構爆出爭議，一名男子帶家中長輩看診，原本特地掛了專家門診，希望能讓老人家獲得更仔細的判斷，沒想到診療過程中，卻發現醫師疑似全程依賴手機AI，引發家屬強烈不滿。

根據《新浪網》報導，事件發生於6月，當時男子陪同家中長輩在診間接受問診，結果發現醫師並非單純記錄病情，而是將患者口述的症狀輸入手機AI系統，隨後再把AI生成的內容照著唸出來，作為診斷說明。更讓他錯愕的是，醫師操作手機時，還疑似刻意放在桌下，讓整個過程看起來相當隱密。

男子當下雖然覺得離譜，但考量長輩仍在看診，不便立刻發作，只能先忍下來。返家後，他越想越不對勁，認為自己花錢掛的是「專家號」，不是讓家人來當AI測試對象，於是將此事在網路上曝光，並直言經過這次之後，短期內不敢再到該醫療機構就診。

事件曝光後，立刻引發大批網友討論。不少人質疑，AI可以作為輔助工具，但若醫師只是把病人症狀丟給AI，再照著答案唸出來，「那到底是醫生看病，還是AI看病？」也有人酸說，這個專家號掛得真值，花一份錢，竟然同時享受「人類專家」和「AI智能」雙重服務。

也有網友直言，患者願意多花錢掛專家門診，看重的是醫師長年累積的經驗與判斷，而不是醫師的打字速度或網路速度。事件也讓外界重新關注，AI進入醫療現場後，究竟該被定位為輔助工具，還是可能在不知不覺中取代醫師判斷。