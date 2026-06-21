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拿壓力鍋蒸粽子險炸鍋 專家曝：「這3種」食物最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，壓力鍋使用前應仔細檢查排氣閥與橡膠圈是否正常，且食材切勿塞過滿。聯合報系資料照
專家提醒，壓力鍋使用前應仔細檢查排氣閥與橡膠圈是否正常，且食材切勿塞過滿。聯合報系資料照

中國大陸廣東省日前發生一起驚悚的「壓力鍋爆炸」意外。一名女子在家利用壓力鍋煮粽子時，鍋具突然承受不住內部劇烈氣壓而發生猛烈爆炸，巨大的衝擊力當場將鍋體炸飛，導致整個廚房天花板、牆面嚴重受損，現場一片狼藉。所幸事發當時無人在側，並未釀成人員傷亡。

據陸媒報導，這起突如其來的廚房災情讓當事人家屬事後回想仍心有餘悸。家屬在清理現場並初步研判後指出，事故的核心起因，可能是因為當時鍋內的粽子「裝得太滿、塞得太過擁擠」。

在持續高溫加熱的過程中，隨著糯米受熱膨脹，外溢的黏稠糯米飯粒或是鬆脫的粽葉，意外堵住了壓力鍋唯一的關鍵排氣孔，導致鍋內的強大氣壓無法完全正常釋放，內部壓力如同計時炸彈般不斷瘋狂累積，最終衝破臨界點，引發了爆炸。

一般市售的壓力鍋或高壓鍋，在設計上都設有安全洩壓閥，當鍋內氣壓過高時會主動排氣降壓。然而，家電專家特別提醒，一旦民眾用來烹煮「糯米類（如粽子、油飯）」、「稀飯（粥類）」、或是「帶有大塊葉片的食物」時，高壓鍋的危險指數就會飆升。

這類食材在滾煮時容易產生黏稠泡沫或位移，一旦排氣孔遭到雜物堵塞，保命安全機制就會瞬間失靈。此外，市面上常見的「鋁合金壓力鍋」，在長年承受高溫、高壓的摧殘後，金屬材質可能會逐漸變得疏鬆，進而大幅降低鍋體本身的結構強度，增加爆炸的風險。

專家指出，壓力鍋雖然便利省時，但它仍有壽命限制，一般而言黃金使用年限約為5至8年。為了防止廚房發生不可挽回的危機，民眾在每次開火使用前，務必落實以下防護檢查：

1.檢查排氣孔：確保排氣孔與洩壓閥內部通暢、無任何殘渣異物殘留。

2.檢視橡膠圈：觀察鍋蓋邊緣的密封橡膠圈是否老化、變形或失去彈性。

3.嚴控八分滿：烹煮容易膨脹的食材時，絕對不能貪心，必須預留足夠的頂部空間。

粽子 爆炸 中國 烹飪 廚房

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