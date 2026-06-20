隱形富豪？外籍幫傭私藏大量LV和Chanel 做副業家鄉已買2塊地

許多外籍幫傭因經濟問題到香港打工養家，但當中有人可能是「隱形富豪」！有網友在Threads發文表示，日前和網友閒聊，對方稱「有次放假幫姐姐整理房間，見到張床下底塞滿幾個大紅白藍袋」，網友最初以為是垃圾，打開卻發現「成袋Chanel、LV，還很新」。原PO最初以為是淘寶仿製品，遂詢問幫傭內情，對方態度非常淡定，解釋「我在馬尼拉開設精品店，我在這裡二手店購買，然後運回家鄉售賣。」

僱主其後才知道，該外籍幫傭「放假不是去中環打卡，是去掃名牌二手包，運回菲律賓開精品店」，多賺一份收入，目前已在當地買了2塊地。

原PO形容「聽完真的笑了，也很欣賞，指香港打工人「每天加班到像隻狗一樣還房貸」，幫傭可能「賺得比我們還多」，苦笑反問「究竟誰才是真老闆？」，同時詢問「有沒有人懷疑家裡的傭人姐姐是隱形富豪？」、「各位僱主，你家裡的姐姐有沒有一些隱藏身份？投資高手？斜槓創業家？還是其實都是『隱形富豪』？」

貼文引來許多網友討論，表示多次見過外籍幫傭交收名牌袋，原來轉賣牟利，又紛紛指出家中幫傭隱藏財富，並且有5方面可看出：

1、寄錢回家鄉蓋房 「在鄉下有兩間房，一間自己住，一間給兒子」 「在家鄉有個島，有兩塊地」 「家裡像整個城堡一樣，金碧輝煌的大宅」 2、經營生意 「開一間便利店，請朋友幫手看店」 「借錢給其他姐姐，計利息」 「有兩個椰子種植場和一間椰糖廠」 「有房收租、投資農場」 「工人姨姨在泰國有5塊地，準備買第6塊」 「請人種田，做果園生意」 「一邊在香港工作，一邊打理在家鄉3間珍珠奶茶店，我自己生意失敗2次，發現姐姐比我厲害」 3、在港生活奢華 有「嫌棄僱主iPhone 17型號舊，前排Blackpink門票那麼貴，他都捨得看」。 4、供子女讀書 有外籍幫傭表示：「女兒終於升上大學，兒子也去澳洲讀書了」。 5、做慈善 「捐錢興建了一間教堂給當地基督徒教會」 「發錢給窮人，成了村里的慈善家」

香港外籍家庭傭工的最低工資是5,100元，根據聘用外籍幫傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外籍幫傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為幫傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。但一般而言，僱主必須以高過最低工資的薪金，才能聘請到合適外籍幫傭。

根據線上資料庫「Numbeo」2026年生活成本指數，菲律賓和印尼的生活成本均明顯低於香港。菲律賓整體生活成本比香港低大約60%；若計入租金，差距可擴大至約70%左右。印尼方面，若計入租金，生活成本比香港低約74%；即使不計租金，日常生活開支亦低65%左右。換言之，若以香港收入在菲律賓或印尼生活，實際購買力會明顯提高，生活水平亦較容易變得寬裕。

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文章授權轉載自《香港01》