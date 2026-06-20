快訊

神曲〈Kiss Me〉樂團貝斯手 Justin Cary 病逝！主唱曬珍貴舊照悲悼好友

學術潛規則／同儕審查淪利益交換 黑道式剝削鏈浮檯面

《鐵拳教育》金武烈寵妻寵出新高度！為尹昇娥苦練街舞逗笑

聽新聞
0:00 / 0:00

外送叫到人血燒賣！陸男吃一半驚覺「底部紅紅」店家認手割傷拒驗傳染病

香港01／ 撰文／林芷瑩
杭州一名男子叫外送，進食時發現燒賣底部有大量血跡。圖／擷自微博@科技遊戲君
杭州一名男子叫外送，進食時發現燒賣底部有大量血跡。圖／擷自微博@科技遊戲君

浙江杭州有網友反映，近日在外送平台上購買一份燒賣，但吃到一半才驚覺燒賣底部沾滿大量血跡。事後他與商家客服對質，對方坦承是自己的血但拒絕驗血，他只能報警並到醫院檢查並服用傳染病阻斷藥自保。

《極目新聞》報導，6月13日，該網友透過外賣平台，以22.8元（人民幣，約新台幣110元）購入一份早餐，吃了幾個燒賣後，發現剩餘的燒賣底部有大量血跡。他與商家客服對質，對方承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。

網友報警後前往醫院檢查身體，並服用傳染病阻斷藥。該網友稱，涉事門店僅上述客服手上有傷口。網傳消息稱，涉事商家為西湖文化廣場某小吃店。

拱墅區市場監管部門工作人員稱，6月15日，確實有消費者反映，6月13日在上述小吃店購買的外賣中吃出血液。工作人員到門店現場調查，發現是店員的手被割傷後，有血滴落食物內，店員沒有注意到。市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。

杭州一名男子叫外送，進食時發現燒賣底部有大量血跡。圖／擷自微博@科技遊戲君
杭州一名男子叫外送，進食時發現燒賣底部有大量血跡。圖／擷自微博@科技遊戲君

延伸閱讀：

餅乾好食到令人懷疑 撕開中文標籤現真配料表：多種添加劑未標明

頻現食安問題 山姆總部被中國市場監管總局約談

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

外送叫到人血燒賣！陸男吃一半驚覺「底部紅紅」店家認手割傷拒驗傳染病

浙江杭州有網友反映，近日在外送平台上購買一份燒賣，但吃到一半才驚覺燒賣底部沾滿大量血跡。事後他與商家客服對質，對方坦承是自己的血但拒絕驗血，他只能報警並到醫院檢查並服用傳染病阻斷藥自保。 《極目新聞》報導，6月13日，該網友透過外賣平台，以22.8元（人民幣，約新台幣110元）購入一份早餐，吃了幾個燒賣後，發現剩餘的燒賣底部有大量血跡。他與商家客服對質，對方承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。 網友報警後前往醫院檢查身體，並服用傳染病阻斷藥。該網友稱，涉事門店僅上述客服手上有傷口。網傳消息稱，涉事商家為西湖文化廣場某小吃店。 拱墅區市場監管部門工作人員稱，6月15日，確實有消費者反映，6月13日在上述小吃店購買的外賣中吃出血液。工作人員到門店現場調查，發現是店員的手被割傷後，有血滴落食物內，店員沒有注意到。市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。 延伸閱讀： 餅乾好食到令人懷疑 撕開中文標籤現真配料表：多種添加劑未標明 頻現食安問題 山姆總部被中國市場監管總局約談 文章授權轉載自《香港01》

稀土到鎢粉全面管制 中日產業攻防戰台積電會受影響？

中日交惡，中國大陸自年初管制「兩用」（軍用與民間）物項和稀有金屬出口日本，力道逐一顯現。日本關東電化與中央硝子兩家企業表示，因無法取得中國大陸高純度鎢粉原料，宣布自7月1日起關停六氟化鎢生產線。這場中日政治外交危機引發的「貿易戰」影響程度有多大？

香江風情／多間大學排名猛進 港府拚為大學城掛「頭牌」

近日中港兩地都熱烈討論最新世界大學排名榜，但兩地各有各的熱議話題，中國大陸那邊熱是因高考（大學入學考試）就要放耪，一些考生和家長在琢磨留學的事了；香港這邊是因多間大學排行猛進，令港府大受鼓舞，立志要把港版五年規畫的「大學城」頂上頭牌。

配額用盡 大陸加徵澳洲牛肉55%關稅

大陸商務部昨天表示，由於澳洲進口牛肉已於十八日達到年度配額限制，將自今天起對澳洲牛肉加徵百分之五十五的關稅。

中韓磋商 南韓關切「陸默許北韓擁核」

大陸國家主席習近平日前與朝鮮（北韓）領導人金正恩會談時，未提及「朝鮮半島無核化」，引發外界猜測大陸默許北韓擁核。中韓外交部十七日舉行司局級磋商時，韓方就此向中方表達關切，認為該論調不利於半島和平穩定。中方則在會上談及台灣問題，韓方回應恪守一個中國原則。

稱落實一國兩制 李家超未鬆口連任

香港特首李家超和本屆港府即將上任四周年，李家超表示，其任內四年，香港最大轉變在於「一國兩制」由兩制抗拒一國，變為真正實踐「一國兩制」內涵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。