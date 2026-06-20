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外送叫到人血燒賣！陸男吃一半驚覺「底部紅紅」店家認手割傷拒驗傳染病
浙江杭州有網友反映，近日在外送平台上購買一份燒賣，但吃到一半才驚覺燒賣底部沾滿大量血跡。事後他與商家客服對質，對方坦承是自己的血但拒絕驗血，他只能報警並到醫院檢查並服用傳染病阻斷藥自保。
《極目新聞》報導，6月13日，該網友透過外賣平台，以22.8元（人民幣，約新台幣110元）購入一份早餐，吃了幾個燒賣後，發現剩餘的燒賣底部有大量血跡。他與商家客服對質，對方承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。
網友報警後前往醫院檢查身體，並服用傳染病阻斷藥。該網友稱，涉事門店僅上述客服手上有傷口。網傳消息稱，涉事商家為西湖文化廣場某小吃店。
拱墅區市場監管部門工作人員稱，6月15日，確實有消費者反映，6月13日在上述小吃店購買的外賣中吃出血液。工作人員到門店現場調查，發現是店員的手被割傷後，有血滴落食物內，店員沒有注意到。市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。
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文章授權轉載自《香港01》
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