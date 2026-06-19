24歲女正顎手術後臉部歪斜自嘲似朱元璋 主刀醫師辯稱比之前洋氣

近期，大陸24歲女孩小雨稱，她於2025年在湖北省武漢大學口腔醫院接受正頜手術，術後不到一個月，發現臉部明顯歪斜出現地包天（倒及牙），小雨自嘲術後臉型神似朱元璋的一幅經典畫像。多方權威醫療機構評估認為該手術存在誤診等問題，但她維權至今始終未能得到妥善解決。

綜合《澎湃新聞》《熱度新聞》報道，當事人小雨稱，術前自己僅存在側面輕微骨性下頜前突，正面外觀基本無異常，初衷只是去口腔醫院諮詢補牙、種牙或常規正畸方案。接診醫生檢查後，判定其需要接受正頜手術，並直接安排她轉診至該院正頜科室。

術前評估顯示，她僅存在2毫米的下頜前突，合理方案為將下頜骨向後微調2毫米，但武漢大學口腔醫院的醫生反向操作，非但沒有後移下頜，反而將下頜骨向外拉出13毫米以上，直接加劇「地包天」症狀，同時頜骨橫向偏移過多，造成面部三維偏頜，上下頜面形成兩個不對稱平面。

據小雨稱，多家口腔醫院評估後表示，她二次修復難度極大，整套修複流程耗時至少四五年，預估整體費用超30萬元人民幣（約台幣140萬元）。更棘手的是，常規術前正畸目前根本無法開展，她暫時失去二次手術修復的條件。

術後，小雨拿着檢查報告再次找到主刀醫生。對方先是稱「病情復發」後又改稱「手術精度有誤差」。最後，這位醫生竟稱：「我喜歡這種面型，現在的面型比之前更洋氣，這個是你要接受新的面型。」 這名醫生的話，讓小雨倍感無奈。

公開資料顯示，主刀醫師為吳中興，男，主任醫師，博士，正頜外科專家、面部整形美容專家、口腔頜面外科專家，具有豐富的臨床經驗，現就職於武漢大學口腔醫學院。中國整形美容協會會員，發表國內外論文十餘篇。2018年曾到德國學習，曾到香港、韓國進修學習。

事發後，小雨找到涉事醫院以及當地衛健委進行維權。目前，院方並未有進展，當地衛健委稱正在處理此事。而小雨亦將這位醫生的這番話和自身經歷用AI改編成歌曲並製作影片發佈到社交平台，以自嘲的形式希望自己的維權能被更多人所看到。

小雨稱接受正頜手術後不到一個月，發現臉部明顯歪斜，她甚至自嘲術後臉型神似明朝開國皇帝朱元璋。（抖音截圖）

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文章授權轉載自《香港01》