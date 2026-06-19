四川機器人端午節划龍舟 划到一半「手掉水裡」引爆全場氣氛

今年端午節（19日），四川巴中恩陽區舉辦「2026中華龍舟大賽」出現極具科技感的一幕。賽前巡遊儀式上，龍舟隊中竟加入了兩名身穿雨衣的人形機器人。牠們與人類隊員默契配合，共同揮槳劈波斬浪，雖然期間出現了「手掉水裡了」的小插曲，仍成功引爆全場氣氛。這場將傳統民俗與前沿科技深度融合的盛會，吸引央視等許多大陸媒體進行直播報導。

據微博和星島日報，這兩名特別的「划手」是「2026世界人形機器人運動會」的參賽選手，本次活動為其「能量傳遞」實景挑戰的第二站。這群「硬核」機械人走出實驗室，在恩陽河上展示了防水耐用及擬態訓練等頂尖技術。

除了划龍舟，這群機器人運動員還在現場大展身手，挑戰了包粽子、打糍粑等傳統端午習俗，甚至在古鎮現場表演非物質文化遺產「皮影戲」。他們靈活的動作和呆萌的互動，瞬間成為賽場上最受歡迎的「氣氛組」。

除了水上競渡有機器人助陣，本屆大賽另一大亮點是全國首創的「數位龍舟大賽」。賽事移師陸地進行，主辦方依托AR數位技術，使用1:1還原真實河道場景的專業「數位龍舟模擬器」。

參與者只需在模擬器上划槳，其動作便會即時轉化為屏幕上的船速，讓市民在陸地上也能體驗到沉浸式的划龍舟快感。大賽設有專業競技組與公眾體驗組，專業組冠軍可獲得高達1萬元人民幣的獎金，完成大眾體驗的市民亦可獲得AR智能獎牌或精美文創禮品。

大賽主辦方表示，透過「科技+民俗」的全新模式，不僅打破了龍舟運動對水域的物理限制，更成功拉近了傳統文化與年輕群體的距離，為當地端午文旅消費注入了強大的新活力。