情侶遭杭州LV店員「人牆」包圍　買逾44萬瑕疵包竟因防塵袋刻字拒退

出國旅遊順便購買精品包，沒想到卻可能踩雷。來自江蘇的張姓女子與男友前往浙江杭州旅遊時，在當地一家LOUIS VUITTON（LV，路易威登）專賣店購物。店員極力推薦一款售價人民幣9.45萬元（約新台幣44.2萬元）的鴕鳥皮包，還聲稱「全中國只有2個」。

張女一開始婉拒購買，但店員仍未放棄推銷。直到男友鬆口表示可以買下後，店家甚至找來3名男店員圍在兩人身旁，形成「人牆」。張女事後發現包包疑似有瑕疵，並懷疑商品是展示品，但店員卻以防塵袋已經刻字為由拒絕退貨。

店員築起「人牆」包圍 男友無奈付款當生日禮物

張女向浙江衛視節目《1818黃金眼》申訴表示，從她走進店內開始，店員便一路緊跟在旁，不斷強調這款包十分稀有，「全中國只有2個，是最新款」。

張女雖表明自己兩個月前才剛買新包，並多次婉拒，但店員仍持續推銷，還反問，「誰不想擁有美好的事物？」

雙方僵持一段時間後，張女的男友終於鬆口表示可以購買，沒想到店員隨即找來3名男店員，將兩人團團圍住。

張女表示，男友平時不善言辭，個性也較內向，當下只想趕快結束這場面，加上原本就計畫送她生日禮物，因此在壓力下付款買下這款包包。

回飯店拍影片發現色差 防塵袋已刻字遭拒退貨

張女與男友帶著新包回到飯店後，準備拍影片與朋友分享，沒想到在錄影過程中仔細查看，發現包包表面有顏色不均的情況。

當天晚間7時，張女立即拍下瑕疵照片，透過微信傳給店員，並提出換貨要求。

店員回應，購買時已經在防塵袋標籤上刻下張女男友姓名的英文縮寫，依一般規定無法辦理退換貨。

張女這才從男友口中得知，付款前店員確實曾告知，刻字後便不能退貨。不過，她強調自己當時並不知情，而且刻字的是防塵袋，並非包包本身，理應不影響商品再次銷售。

經過一番交涉後，店員改口表示，由於這款包全中國只有2個，需要進一步協調調貨。

小紅書發現包包疑似巡迴展示 質疑非全新商品

等待換貨期間，張女在社群平台「小紅書」搜尋後意外發現，這款包曾出現在不同城市的LV專櫃，還有許多網友上傳試背照片。

張女因此懷疑，自己買到的並不是全新商品，而是曾在各地巡迴展示、被許多顧客觸摸及試背過的展示品。

當店員通知已經成功調到另一個新包，並表示可以安排更換時，張女拒絕換貨，堅持要求全額退貨退款。她也質疑店家未清楚告知商品的實際狀況，可能涉及消費欺詐。

根據張女表示，店家目前已將該款包送交LV公司鑑定，以確認商品是否真的存在瑕疵。

店員提出的最終方案，則是讓張女換購價格不得低於人民幣9.45萬元（約新台幣44.2萬元）的其他商品，但品牌方至今仍未給出進一步回覆。

張女強調，男友個性較為內向，因此她必須站出來爭取，維護自己的合法消費權益。

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文章授權轉載自《香港01》