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四川女搬家行李暫放樓下5分鐘…遭老婦翻箱撿物還拒賠 鄰居暖心相助

香港01／ 伊萬德／報導
四川成都1名女生暫放住所樓下保安室的行李箱被１名老婦私自移到垃圾房開箱。 示意圖／AI生成
四川成都1名女生暫放住所樓下保安室的行李箱被１名老婦私自移到垃圾房開箱。 示意圖／AI生成

四川成都近日發生一起財物糾紛。一名女子搬家時，將行李箱暫時放在住處樓下的警衛室旁，沒想到才離開短短5分鐘，一名老婦就擅自將行李搬到垃圾桶旁，還打開紙箱翻找物品，導致女子的衣物散落一地並被弄髒。

女子發現後，要求老婦賠償損失，但對方不斷否認，並以自己年事已高、獨自居住為由推卸責任。所幸附近多名熱心鄰居出面協助，女子最後決定報警處理，警方也已介入調查。

搬家行李暫放樓下　短短5分鐘就被翻動

根據中國大陸媒體報導，女子當天正在搬家，由於物品較多，決定分兩趟將行李搬上樓。為了節省時間，她先將部分已裝箱的行李暫時放在住處樓下、靠近警衛室的位置。

女子表示，自己上樓後再返回，前後不到5分鐘，卻發現行李箱和紙箱已被搬到社區垃圾桶旁，一名老婦正擅自拆開紙箱，翻找紙板及其他可回收物。

過程中，女子的私人物品被任意翻動，部分衣物不僅散落在地，還因此被弄髒，現場一片凌亂。

老婦否認翻動行李　以年紀大、獨居為由拒賠

女子見狀立刻上前制止，老婦則連忙否認，表示：「我跟你說，我沒有弄，拿去、拿去。」

女子氣憤質問對方，並要求賠償受損物品。不過，老婦不僅沒有道歉，還不斷重複「我沒拿你的」，並以自己年紀大、獨自生活、沒有子女為由拒絕賠償，隨後甚至試圖轉身離開現場。

鄰居仗義相助　陪女子到派出所處理

雙方爭執引起附近鄰居注意，多名熱心民眾見狀後出面協助女子攔下老婦，並批評，「年紀不是違法的藉口」、「雙流機場那麼多箱子，她怎麼不去拿？」

現場一度有人認為事情不必鬧大，隨即遭其他圍觀民眾反駁，「覺得沒必要的人就來賠」。

最後，一對在場夫妻陪同女子前往派出所協調。警方獲報後到場處理，女子事後也獲得道歉及相應賠償。

事件曝光後，引起許多網友討論。不少人批評老婦的行為，「名義上是撿回收，實際上就是偷」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。

也有網友對現場鄰居熱心相助感到暖心，留言表示，「真好，沒有人冷眼旁觀」、「幸好現場路人都願意幫她」。

延伸閱讀：

公屋男深夜攜凳「爬入舊衣回收箱」疑偷衫　網民指等同盜竊：報警

CCTV直擊！浙江女撿鄰居鎖匙　擅闖入屋當「補給站」缺什麼偷什麼

文章授權轉載自《香港01》

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