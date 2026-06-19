暴雨悲劇！雨傘放銅鑼灣店門口遭人拿走 港男苦等1小時怒斥：不得好死

香港近日暴雨不斷，出門沒帶雨傘相當不便，但也不該未經同意拿走別人的雨傘。一名香港男子6月16日在黃色暴雨警告生效期間，於社群平台Threads發布影片，抱怨自己走進銅鑼灣潮牌「Stüssy」專賣店，才將雨傘放在門口短短5分鐘，就被人拿走。

男子一度上網向網友求助，也獲得許多熱心回應。不過，他最後仍在原地躲雨長達1個小時，模樣相當狼狽，氣得怒斥，「偷傘賊不得好死。」

事件引發網友熱烈討論，不少人同情男子的遭遇，也批評下雨天偷走別人雨傘的行為實在太離譜，紛紛留言表示，「太慘了」、「為什麼有人可以這麼缺德」、「下雨天偷傘的人應該受到詛咒」。也有網友提醒，雨傘最好隨身攜帶，「所以雨傘真的不能放在店外面」、「隨身帶個塑膠袋，把雨傘裝起來帶進店裡比較安全」。

男子表示，6月16日晚間6時許，香港天文台發布黃色暴雨警告。當時他走進位於銅鑼灣的「Stüssy」專賣店，將雨傘放在門口，沒想到才進去5分鐘，雨傘就不見了。

眼看外面的雨越下越大，男子一時不知道該如何離開，只好在Threads上向網友求助，「有沒有人可以撐傘陪我去IKEA買雨傘？最多請你吃一個榴槤冰淇淋。」

貼文曝光後，不少熱心網友留言表示願意提供協助，有人詢問，「需要幫忙嗎？」、「要不要載你回家？」、「你是不是已經離開了？我只有一把傘」、「可以問問不認識的人能不能一起撐傘，大部分的人應該都願意」。

不過，男子後來更新留言表示，雨勢反而變得更大，自己已經在現場躲雨1個小時，氣得痛罵，「偷傘賊不得好死」。

所幸後來雨勢逐漸變小，男子最後順利離開現場，並表示，「雨變小了，已經衝去吃拉麵了」。他也感謝網友們的熱心留言及關心。

網友批偷傘行為離譜：下雨天偷傘的人應受詛咒

網友看完後，紛紛批評擅自拿走他人雨傘的行為相當離譜，也對男子的遭遇表示同情，「真的太慘了」、「下雨天偷傘的人應該受到詛咒」、「為什麼有人可以這麼缺德，連別人正在使用的雨傘都要偷」。

另外，也有網友建議，雨傘最好隨身攜帶，以免放在店門口遭人拿走，「所以雨傘真的不能放在店外面」、「隨身準備一個塑膠袋，把濕雨傘裝起來帶進店裡」。

未經同意拿走他人財物恐觸犯竊盜罪 香港最高可判監10年

未經他人同意擅自拿走財物，可能構成竊盜罪。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條規定，竊盜罪一經定罪，最高可判處10年有期徒刑。

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文章授權轉載自《香港01》