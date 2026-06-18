頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

中國大陸一名女子長期飽受頸部僵硬、全身無力及行走困難等症狀困擾，近10年來輾轉多家醫院、花費不少醫療費用，卻始終查不出身體器官有明顯病變。直到她前往心理醫療機構就診，才確診罹患「身體症狀障礙」。經過一個月治療後，她不僅擺脫頸圈，還能重新自行站立及行走。

根據大陸媒體「極目新聞」報導，45歲的付姓女子性格內向、較為膽小，平時習慣獨自承受壓力，即使感到難過、憤怒或委屈，也很少向他人傾訴。

約10年前，付女開始出現頸部僵硬、全身無力及行走困難等症狀，後來情況逐漸惡化，必須依靠頸圈才能支撐頭部，最後甚至完全無法站立，只能坐輪椅外出，日常生活也無法自理。

這些年來，家人帶著她走訪多家醫院，接受各項檢查並花費不少醫療費用，但始終沒有發現器官或身體組織出現明顯病變。雖然醫療人員曾多次建議她前往身心科或精神科就診，但她始終無法接受，堅信自己患有某種尚未被發現的身體疾病，持續尋找病因，並排斥接受精神心理相關治療。

在多名醫師勸說下，家人最終帶她前往武漢市精神衛生中心、武漢市心理醫院的身體治療科就診。

主治醫師江雪回憶，付女到院時身體狀況相當差，不僅頸圈不離身、行動完全依賴輪椅，身形也十分消瘦。她身高157公分，體重僅39.5公斤，身體質量指數（BMI）約為14，已屬嚴重營養不良，生活完全無法自理。

醫療團隊詳細了解付女過去10年的就醫經歷及症狀表現，並綜合歷次檢查結果，排除器官或組織病變的可能後，判斷她並非罹患一般身體疾病，而是身體症狀障礙。

江雪說明，當一個人長期處於高壓、焦慮或憂鬱狀態時，情緒壓力可能透過神經系統及內分泌系統，轉化為疼痛、無力或活動受限等身體症狀。患者感受到的疼痛及不適都是真實存在，並非故意假裝或「裝病」。

針對付女的狀況，醫療團隊安排藥物治療、專業復健及心理諮商等綜合療程，除了改善她的身體症狀，也協助她了解情緒與身體反應之間的關係。

經過一個月治療，付女全身僵硬及頸部不適的情況逐步改善，不僅可以拿下長期佩戴的頸圈，還能自行站立並緩慢行走，營養狀況也逐漸恢復。

江雪提醒，身體症狀障礙是臨床上常見的疾病，但許多患者發病初期會不斷到不同醫院接受身體檢查，陷入「只處理身體、忽略心理」的誤區，不僅耗費大量時間與金錢，也可能延誤治療時機。

醫師建議，若長期出現原因不明的全身不適、疼痛位置不固定、肢體活動異常等症狀，經相關專科檢查後仍未發現明確病變，且症狀持續超過一個月，便不宜一再重複接受相同檢查，可考慮前往身心科、精神科或專業心理醫療機構評估，以釐清是否與心理及情緒因素有關，並及早接受適當治療。

根據「臺大教職員工全人關懷服務」資料，「身體症狀障礙症」是指患者長期感到疼痛、疲倦、胸悶、頭暈、腹脹或腹瀉等身體不適，並對健康產生高度焦慮。這些症狀通常持續數月以上，可能影響日常生活，但接受一般生理檢查時，往往找不到明確異常。患者在專注工作或娛樂時，症狀可能減輕，休息時反而更容易感到不舒服。

目前醫學認為，這可能與大腦過濾身體感覺訊號的功能異常有關，使患者更容易察覺並放大原本細微的身體感受。台灣民眾常以「自律神經失調」形容這類問題，但自律神經檢測只能作為參考，無法單憑心率變異性等數據確診，仍須綜合身體、心理及生活狀況判斷。

精神科或身心科是主要的就診科別，治療方式包括藥物及認知行為治療，協助患者降低對症狀的過度關注與焦慮，將注意力重新轉回日常生活。經過適當評估與治療，多數患者的症狀都能獲得改善，部分人也可逐漸減少用藥並恢復正常生活。