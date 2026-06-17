3男喝光含糖汽水才稱「有人糖尿病」要求整桌免費！店長無奈打5折

北京有涮羊肉店日前發生疑似想吃「霸王餐」爭議！3名男子用餐後，聲稱店員將他們點的「無糖汽水」錯送成「含糖汽水」，以其中1人患糖尿病為由發難，不斷逼問店員「怎麼承擔這件事」，又提出全桌免單的要求，最終店長無奈為帳單「打5折」。

影片曝光後激起網友熱議，大批網友怒斥該3名男食客「睜著眼睛點餐閉著眼睛吃飯嗎？」，形容與吃霸王餐無異，直指行為可恥！

店員上錯含糖汽水 3男食客要求免單

該段被形容是「吃霸王餐」的影片在社交平台上瘋傳，據悉事發於6月9日，地點為北京某涮羊肉店，當天有3名男子點餐時勾選無糖汽水，但店員誤將含糖汽水送上。在整個用餐過程中，3名男子並未告知店員送錯汽水，直至用餐完畢，而且將含糖汽水全數飲用後，才突然向店家發難，稱同行有人患糖尿病，以該瓶汽水會危及生命為由，要求全桌免單。

雙方互持手機拍攝

網傳影片見到，身穿灰色上衣的「四眼男」與店長互持手機錄像，灰衣男囂張地質問店長「我點的是什麼？我點的是有糖的還是無糖的？」。起初店長否認上錯汽水，辯稱客人點的是汽水，沒註明是有糖還是無糖，此時另1名同行男客人十分嘲諷說「怎麼瞪眼睛說瞎話呢？」、「你他X剛才都承認了，現在還在這狡辯？」。灰衣男見狀威脅道「你要這麼說話，咱們就換個地方說話」。

店長無奈給全單打5折

同行禿頭男隨即出示手機點餐記錄，連番質問店長「這件事是誰的責任」、「怎麼承擔這件事」、「說一個解決方案」。店長為避免爭執進一步升級，最終選擇妥協，並提出打折解決，灰衣男隨即問到「打幾折？打多少？你說啊！」、「你給糖尿病客人上個有糖汽水，你這不開玩笑嗎？」。店長無奈說「打5折可以嗎？」，灰衣男隨即放下手機表示「行，其實你說6折我都同意，但你說5折」。

網友怒斥：睜著眼睛點餐閉著眼睛吃飯嗎？

影片在社交平台曝光後，大批網友紛紛怒斥這3名男子「上錯換一瓶（汽水）不就好了嗎？為什麼要求店家免單」、「吃完再找刁難，這不明擺著要吃霸王餐嗎？」、「睜眼點餐閉眼吃飯嗎？」、「有糖歸有糖，免單歸免單，你一說免單啥心思大家心裡都清楚」。也有不少網友認為「是店家先錄像並否認客人點錯單，才激起的矛盾吧？」、「上錯汽水不認帳這就不對了」、「感覺是店家先否認上錯汽水，所以那3個男人反應這麼大」。

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文章授權轉載自《香港01》