深圳6歲｢萌娃翻譯官｣走紅 幫媽媽友人賣貨兼練英文

據《深視新聞》報導，近日，深圳一位6歲萌娃在華強北檔口幫助老闆和外國客人翻譯英文的影片走紅。據介紹，因為媽媽的朋友在華強北開店，故而這裡也成了他日常鍛鍊煉英語口語的地方。

影片顯示，嘉瑋發現華強北一個店家與外國顧客溝通不暢，於是主動上前幫忙翻譯。這位外國顧客稱自己想要貼膜但老闆竟開價500元（人民幣，約台幣2330元），小嘉瑋發現了問題所在後，轉頭用中文告訴老闆「他是貼膜，不是換屏幕（螢幕）」，順利幫雙方解開了誤會。

據介紹，嘉偉今年6歲，目前就讀於羅湖一家幼兒園大班。嘉瑋從4歲起進行英語培訓，因為媽媽的朋友在華強北開店，故而這裏也成了他日常鍛鍊英語口語的地方，有空便會到媽媽朋友的檔口幫忙當翻譯。媽媽介紹，從最初孩子只敢躲在媽媽身後，到現在已經可以與外國顧客自信交流。

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文章授權轉載自《香港01》