湖南高空維修工安全繩未綁緊滑落9層樓 竟遇冷血住戶拒施救

湖南發生驚險的高空工作意外！1名外牆維修工在30樓工作時，由於安全繩沒綁緊，身體沿外牆一路向下滑，在頂樓配合的同事未有察覺。由於高空作業不便帶手機，工人只能「逐層求救」，中途經過一些住戶在家，即隔窗哀求對方幫忙撥打求救電話，卻遭對方冷血拒絕，幸好他滑落至21樓時，及時踩住冷氣機外機借力停下，終在熱心女住戶的幫助下平安返回地面。

女住戶在家突聽到高空維修工求救

中國社交平台日前流傳影片，顯示湖南長沙1名女住戶在家聽到窗外有陌生聲音說「有人嗎，救救我」。她朝房間走去，看見1名大叔被困窗外分體式冷氣機室外機平台位置，結巴地說道「你能幫幫我嗎？」，女住戶隨即致電物管求助，並遞給大叔1杯溫水安撫情緒。

安全繩未綁緊不停滑落 有住戶拒絕施救

大叔透露，他是外牆維修工人，當天在屋苑30樓進行外牆維修，由於安全繩未綁緊，其身體沿著外牆一路向下滑，頂樓配合的同事並未察覺異樣。因為高空作業不便帶手機，他只能忍著恐懼逐層求救，途中見有住戶在家，曾隔窗求救，卻遭對方冷血拒絕，直至滑落到21樓，他及時踩住冷氣機室外機借力停下。

物管趕到現場聯絡維修工的同事放下安全繩，最終大叔順著安全繩平安落地。成功脫險後，大叔不斷向女住戶致謝。

成功脫險後大叔不斷向女住戶致謝

物管在得知此事後，隨即趕到現場並聯絡大叔在頂樓配合的同事將安全繩放下來，最終大叔順著安全繩平安落地，成功脫險的大叔不斷向女住戶致謝，看著大叔平安無事，女住戶懸著的心徹底放下。

無數網友紛紛留言怒斥拒絕施救的住戶，「打個電話的事，這人是有多狠心」、「拒絕？我沒看錯吧？」、「面對生命居然有人這麼冷漠」、「1條人命，並且還在高空，換我我都要急哭了，上面那戶人家在幹什麼」，也有不少網友指責大叔的同事「高空作業怎麼會有這麼不可靠的同事」、「這種同事離遠點」。

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文章授權轉載自《香港01》