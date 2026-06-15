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帶孩子住飯店電視被投3人不雅片 媽走廊怒吼 網友：看片也能投錯房間

香港01／ 撰文：艾曼達
有媽媽帶孩子入住上海的商旅飯店，電視機突然遭到他人「投放螢幕」，驚現3人全裸畫面。 示意圖／ingimage
有媽媽帶孩子入住上海的商旅飯店，電視機突然遭到他人「投放螢幕」，驚現3人全裸畫面。 示意圖／ingimage

上海發生1宗離奇又嚇人「投放螢幕」事件！有李姓媽媽日前帶孩子入住當地1家商旅飯店，在房間收拾行李時，電視機突然遭他人「投放螢幕」，驚現3人全裸畫面，「沒穿衣服疊一起，我見都沒見過」，孩子更嚇得當場大叫，她隨即聯絡飯店並報警。飯店提出退回當天房費作補償，並承諾會優化系統防止事件重演。事件發布到社交平台後引起網友熱議，更有人調侃道「看片都能投錯房間」。

帶孩子住飯店電視突遭「錯誤投屏」播不雅片

據《正在新聞》報導，受害人李女士回憶，她與孩子已經在上海某如家商旅飯店入住4天，6月9日下午，她在房間收拾行李，孩子則在一旁看電視，突然電視機遭他人「投放螢幕」，出現3人全裸的極度不雅畫面。孩子被嚇得大叫：「媽媽，這是什麼啊？」李女士發現後隨即關閉電視機，「3個人沒穿衣服疊在一起，我見都沒見過」。

李女士十分生氣，隨即走出房間在飯店走廊大喊「誰在投放螢幕」，但無人回應，隨即向飯店投訴並報警處理。

飯店致歉並補償當天房費

飯店職員得知此事後，第一時間向李女士致歉，並補償當天房費。6月10日，飯店職員接受調查時表示，飯店從未發生過同類事件，飯店經理已經在處理此事，暫時還沒查出是哪一間房的客人「投錯螢幕」，後續飯店承諾會優化系統，防止同類事件再次發生。

網調侃：看片都能投錯房間

事情在社交平台曝光後，隨即引發網友熱議，不少網友在留言區調侃「看片都能投錯房間」、「是不是故意的啊」、「3個人疊羅漢嗎」、「我也沒見過3個人疊在一起」，也有不少網友替受驚的小孩感到擔憂「為什麼沒人關注小孩會不會受到影響？」、「小孩是不是應該去做個心理輔導啊」、「太過分了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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