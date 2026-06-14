快訊

NBA／G5又是逆轉秀！布朗森45分封神戰 尼克94:90終結53年等待奪冠

香蕉熟度決定營養！你適合吃哪一種？ 澱粉、糖分及膳食纖維都會改變

NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

聽新聞
0:00 / 0:00

浙江男花8000人民幣偽造「中獎拉環」 騙取近700箱啤酒出售牟利終被捕

香港01／ 撰文／雷思麗
浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8000人民幣（約新台幣37346元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約新台幣84030元）。圖為啤酒示意圖。（圖／美聯社）
浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8000人民幣（約新台幣37346元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約新台幣84030元）。圖為啤酒示意圖。（圖／美聯社）

詐騙手法「中獎」終自食惡果！浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8000人民幣（約新台幣37346元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約新台幣84030元）。經銷商識破「假拉環」並提醒附近超市提防，某超市被騙後立即報警處理。

男子人贓並獲，因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。他起初百般抵賴謊稱「兌酒自飲」，直至警方在其手機發現收購啤酒的買家，才供認出售「兌獎啤酒」牟利。警方提醒市民，切勿心存貪念行騙牟利，經營者應謹慎核查兌獎憑證避免受騙。

浙江男花8000人民幣偽造「中獎拉環」

據《央視新聞》報導，浙江溫州1名男子陳某試圖偽造「中獎拉環」，借「再來一瓶」啤酒促銷活動牟利。他花費逾8000人民幣，先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字跡、顏色與正版對比依然相差很大。

跨區域分散兌獎 超市被騙報警求助

為了避免被發現，陳某採取跨區域分散作案方式，在溫州多個區域超市分批次兌換。啤酒經銷商發現有人使用假拉環兌換獎品，通知附近超市注意防備。1間超市收到消息前不久，陳某剛兌換2箱啤酒離開，店員連忙追出去卻不見人影，最終報警處理。

人贓並獲 供認出售「兌獎啤酒」牟利

警方介入後立即取證調查，據民警解釋，假拉環存在部份印刷缺字漏字情況，且字跡可被擦除，而正版拉環則不能。警方很快便鎖定疑犯陳某身份，前往其住處搜查，但未搜出偽造的「中獎拉環」，陳某見狀不承認造假騙取啤酒。

其後警察在陳某車內發現用小包裝分裝的假拉環逾2000個，面對鐵證，陳某仍百般抵賴，辯稱「兌獎啤酒」都是為了個人飲用，直至警察在陳某手機發現收購啤酒買家，陳某才如實供認犯罪經過，承認將「兌獎啤酒」出售給買家以牟利。

疑犯騙取近700箱啤酒 值逾1.8萬人民幣

經調查，陳某共購入37500個啤酒罐蓋印刷假冒中獎信息，已兌換將近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣。目前陳某因涉嫌詐騙罪被捕，警方提醒市民切勿貪圖小利觸犯法例，商戶在處理中獎促銷活動時，應加強核實兌獎憑證，以免誤中陷阱蒙受損失。

延伸閱讀：

女生遇追數黨詐騙講全名住址　叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」

美國華女設殺豬盤Pig Butchering騙13人！賠近2000萬港元囚120天

文章授權轉載自《香港01》

超市 詐騙 啤酒

延伸閱讀

人妻花9萬查老公外遇 竟成冤大頭牽出灰色產業鏈 警揭「內鬼」倒賣個資

偽造黨政軍元素 查獲假酒變「特供酒」拘40人罰7電商

連鎖牛排店前員工偽造消費灌點數 二審判4月

揪團看球這樣吃！FRIDAYS應援分享餐888元起 還送百威足球周邊

相關新聞

浙江男花8000人民幣偽造「中獎拉環」 騙取近700箱啤酒出售牟利終被捕

用詐騙手法「中獎」終自食惡果！浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8000人民幣（約新台幣37346元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約新台幣84030元）。

蒙古國總統晤王毅：台灣是中國領土不可分割的一部分

大陸外交部長王毅近日到蒙古國訪問，當地時間13日於烏蘭巴托與蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤。王毅表示，中方願做蒙古國可依靠的鄰居、值得信賴的朋友和加快發展的夥伴，並推動雙方在能源礦產、數位經濟等領域深化合作。呼日勒蘇赫則重申，對華友好是蒙古國外交政策首要方針，並強調恪守「一個中國原則」，不支持任何形式的「台獨」行徑。

美日韓台股市狂噴！陸也號稱AI大國 A股為何陷拉鋸戰

全球AI熱潮持續推升股市，美股、日股、韓股與台股近期接連受半導體、AI基建與科技龍頭帶動走高。然而，同樣強調AI、自主可控與科技強國的大陸A股，雖然5月一度衝上4,200點、創近11年高位，6月初卻又回到4,000點附近震盪。其中的差別在哪？為何「4000點保衛戰」成為關鍵？

吉利汽車啟動瘦身 李書福：將關閉或合併冗餘主體

大陸汽車大廠吉利汽車母公司吉利集團董事長李書福近日在2026中國汽車重慶論壇上表示，為改善公司治理，將透過關閉或合併部分主體來精簡結構，並將資源集中於其在香港上市的子公司。

台夏季電價創高 人民日報：可透過兩岸融合發展解決

台灣夏季電價再創新高，「新版夏月電價」6月1日上路，住宅用電千度以上每度達8.86元。中共中央機關報《人民日報》14日刊文指出，台灣經濟發展面臨的結構性難題，完全可以透過擴大兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展獲得解決。文章並批評民進黨政府，從「用愛發電」到「用肺發電」，政治算計換不來民生福祉。

兩岸觀策／北京發起周邊外交攻勢 「穩」字當頭留伏筆

近期北京外交風起雲湧，除了緬甸總統敏昂萊馬上將到訪，5月以來已有伊朗外長阿拉奇、塔吉克總統拉赫蒙、汶萊王儲比拉、美國總統川普、俄羅斯總統普亭、塞爾維亞總統武契奇、巴基斯坦總理夏立夫、英國外相古柏、寮國人民革命黨總書記通倫、尼泊爾外長希西爾等各國政要訪陸。而中共總書記習近平、中共政治局委員王毅也都在今年陸續出訪，北京這波外交活動重心在「周邊」，動作頻頻的外交攻勢背後，有何「角色設定」？又預留那些伏筆……？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。