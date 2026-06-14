大陸19歲女狂吃頭髮致禿頂 醫曝異食癖真相：女性要注意

女性因為每個月生理期固定失血，罹患缺鐵或缺鐵性貧血的機率遠高於男性，若長期忽視身體警訊，恐引發令人匪夷所思的後遺症。近日，大陸一名19歲少女長年瞞著家人「吞食頭髮」，導致年紀輕輕就全頭禿頂，甚至連家人買給她的假髮也全被她吃下肚。近日她因劇烈腹痛就醫，醫師檢查後震驚發現，她的胃部已被巨大的毛髮團塊塞滿，而這一切怪異舉動的元兇，竟是重度缺鐵性貧血所引發的「異食癖」。

綜合陸媒報導，這名19歲的少女可可（化名）早在5年前就開始出現吞食頭髮的怪異行為。起初家人發現她頭髮變少，只當成是普通的壞習慣或壓力大，並未過度重視。然而隨著可可出門求學、長期隻身在外，這項異常舉動被刻意隱瞞，導致病情不斷惡化。幾年下來，可可體表的頭髮被自己拔光吞淨，呈現禿頂狀態，逼得家人買假髮幫她遮掩，沒想到連假髮最終也成了她吞食的對象。

直到近日，可可因腹部傳來難以忍受的劇烈絞痛，才終於回到家鄉就醫院檢查。溫州市中心醫院的醫療團隊安排胃鏡檢查後驚覺，可可的胃部早已失去正常的消化空間，裡面積聚了大量無法被人體消化的黑毛髮團塊，整整占據了胃部的二分之一，這正是導致她嚴重腹痛的主因。

主治醫生判斷，可可的怪異舉動並非單純的心理問題，而是典型的「缺鐵性貧血引發之異食癖」。由於毛髮在胃中纏繞過緊、體積龐大，醫護人員最後在全麻狀態下，耗費了5至6個小時利用內視鏡逐一清理，才艱難地將這團巨大的毛髮堆積物全數取出。

幸運的是，在經歷手術並配合靜脈注射補鐵等對症治療後，可可的重度貧血問題已得到顯著矯正，長達5年的異食行為也奇蹟似地完全消失，原本禿頂的頭皮目前已重新長出健康的新髮。

針對女性與青少年常見的缺鐵危機，中醫師林冠良曾在臉書粉絲專頁「中醫擺渡人 林冠良」發文衛教，建議日常飲食中可以透過「紅、綠」兩大類特定食物來高效補充鐵質，幫助身體重回氣血平衡：

紅（動物性鐵質）： 日常可適量補充紅肉、動物肝臟、豬血或蛤蜊。這類食材中所富含的是「血紅素鐵」，在人體腸道中的吸收與利用效率最為優異，是快速補血的首選。

綠（植物性鐵質）： 茹素或不愛吃肉的民眾，則可以選擇莧菜、紅鳳菜與黑木耳。不過中醫師特別提醒，植物性鐵質較不易被直接吸收，料理或用餐時強烈建議要搭配富含維生素 C 的水果（如芭樂、奇異果等）一同食用，便能啟動加乘效應，有效提升人體對植物鐵的吸收效率。