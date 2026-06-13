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陸名醫誤傳「半裸私密照」至500人聊天群組！否認自拍拒道歉：不屬色情
手機通訊程式雖然方便，但如誤傳訊息，也帶來嚴重後果！中國日前發生涉及醫護人員的網絡風波，湖南1間知名三甲醫院的主任醫生涉嫌在近500人的微信讀書會群組內，誤傳1張疑似下身半裸的私密照，引發群內人士強烈不滿。涉事醫生事後不僅未有道歉，在接受傳媒查詢時更辯稱照片「不屬色情，僅稍微暴露」，其態度惹來網友狠批。
涉事男子姓肖，在湖南某三甲醫院當主任醫生，於5月15日晚上8時在1個共有496名成員的讀書會群組中發送了1張「半裸照」。據群組截圖顯示，照片中1名身穿淡粉色恤衫的男子以低角度自拍，且下身明顯未有穿褲子。
照片發出後，群組成員大感震驚，隨即有人留言標記肖某並提醒：「發的啥，快撤回！」然而，肖某始終未有撤回該訊息，事後亦無對誤發事件作出任何解釋或致歉。
陸媒記者於5月19日上午聯繫到肖某，就事件進行核實。當被問及照片中的男子是否為其本人時，肖某先是聲稱「發錯了，不是我自拍」，隨後又改口稱「不是轉別人的，就是發錯了，誤發了，這沒什麼」，其回應明顯是前後矛盾，令人質疑。
對於群友斥事件「有辱斯文」，認為應該解釋或致歉，肖某明確表示拒絕：「沒有什麼解釋，它不屬於黃色，沒有涉及到任何東西，只是稍微說可能暴露了一些東西。」
事件已在網上引發廣泛關注與討論，有網友嘲諷道「估計手機可不止這張吧，而且有其他發這種照片的群」、「道貌岸然的人太多了」、「再次印證了，人品和學歷和職業完全沒有任何關係」。
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文章授權轉載自《香港01》
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