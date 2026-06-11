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女懷孕不見孕囊 超音波驚見「胚胎長腹動脈上」隨時恐大出血沒命

香港01／ 撰文：雷思麗
醫生得知女子有宮外孕病史，反覆檢查，終於在其腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊，女子亦被診斷為極罕見的「腹膜後異位妊娠」。 示意圖／AI生成
醫生得知女子有宮外孕病史，反覆檢查，終於在其腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊，女子亦被診斷為極罕見的「腹膜後異位妊娠」。 示意圖／AI生成

廣東發生1宗罕見宮外孕病例，深圳1名女子意外懷孕，但因已誕1胎，決定到醫院終止妊娠。抽血檢查顯示，她的β-hCG（β- 人類絨毛膜促性腺激素，專用來檢測懷孕的特異性激素指標）數值高達12,747 IU/L（指示孕囊明顯），但令人震驚的是，醫生為其做超音波檢查，在子宮內外都沒有找到孕囊。醫生得知女子有宮外孕病史，反覆檢查，終於在其腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊，女子亦被診斷為極罕見的「腹膜後異位妊娠」。

由於胚胎靠近腹主動脈，手術摘除極易引發大出血，病人及其家屬選擇保守治療，所幸用藥後病人腹主動脈上的胚胎漸漸消失，順利康復。醫生提醒，宮外孕胚胎隨時可能撐破組織引發致命出血，故女性懷孕時，要及早做超音波檢查找出孕囊位置。

據《第一現場》、《深圳晚報》報導，廣東深圳王女士已育有1名子女且無再育計劃，年初意外懷孕後，她決定前往深圳市第三人民醫院終止妊娠。不料到醫院檢查卻有震驚發現 ，王女士的血檢報告顯示β-hCG數值高達12,747 IU/L，這意味著孕囊已經長得相當明顯，但醫生給她做超音波檢查時，在子宮內外都沒有找到孕囊。

該院婦科主任高玉濤追問王女士病史，得知她曾患宮外孕，於是反覆檢查其輸卵管、卵巢和腹腔，依然沒有發現孕囊，最終複查彩色超音波，在王女士腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊。為進一步確定該囊性包塊病理性質，王女士做了增強CT，結合兩項檢查結果，王女士被確診為極其罕見的「腹膜後異位妊娠」。

高玉濤分析病因，「一側輸卵管切除後可能會造成某些腹膜缺損，受精卵會順著缺損鑽到腹膜停靠在這個特殊位置上」。他解釋，「異位妊娠指胚胎在子宮外著床，胚胎無法長期存活，長到一定程度可能撐破附著位，引起嚴重出血危及生命」，而王女士情況屬於胚胎附著在人體最粗的腹主動脈上，胚胎一旦破裂，母體幾分鐘內可失血數千毫升，搶救難度極大。

按常規治療思路，王女士必須通過手術將胚胎切除，但胚胎緊貼主動脈，剝離途中破1個1毫米的小口都會造成大出血。王女士及其家屬毫不猶豫地選擇了保守治療，所幸口服和注射用藥後，腹主動脈上的包塊愈來愈小，血流訊號也漸漸消失了。

醫生提醒，有性生活的女性若出現停經或月經不調、下腹劇痛難以緩解、持續性陰道出血呈暗紅色或棕色，或出血同時伴有頭暈、乏力、冷汗等症狀，要及時到院診治；妊娠婦女要確認是否為宮內妊娠、正常妊娠，須及時做超聲檢查確認位置，排除宮外孕可能。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 孕婦 墮胎 廣東

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