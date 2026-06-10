驚！女子高速公路開輔助駕駛「睡駕」瘋傳 目擊者怒斥危險

大陸高速公路疑似發生1宗司機「睡駕（睡眠駕駛）」事件。1名男子在滬常高速駕車返滬途中，發現同行車輛主駕副駕兩個女孩開啟「輔助駕駛」後，將頭歪在旁邊疑似入睡，且主駕人雙手完全脫離方向盤，並把雙腿曲起在身前。

該男子將此危險畫面分享至社交平台引發熱議，網友嚴斥「睡駕」行為危害公共安全，呼籲執法部門嚴懲有類似高危駕駛行為的司機。亦有網友討論輔助駕駛技術局限及注意事項，認為部份車企宣傳「開輔助駕駛睡到家」，可能會誤導消費者。

警方提醒，「輔助駕駛」不是「自動駕駛」，手離開方向盤、不專注可能導致安全事故，而且即使使用「輔助駕駛」，駕駛者仍屬於「第一責任人」，需承擔相應法律責任。

男子在滬常高速上發現同行司機疑似睡駕

據《看看新聞Knews》報道，5月4日，大陸1名男子張先生在滬常高速公路返滬途中，發現同行車輛女司機疑似開啟「輔助駕駛」後「睡駕」，「主駕副駕兩個女生頭歪在旁邊疑似在睡覺，且主駕雙手脫離方向盤，雙腿曲起在身前」。張先生認為該行為過於危險，遂把畫面分享至社交平台，引發網友熱議。

網友怒斥高速公路「睡駕」 呼籲嚴懲高危駕駛行為

許多網友譴責高速公路「睡駕」行為危害公共安全，「不想開車就去叫車，別害人」、「害人害己」、「害人精」，呼籲相關部門嚴懲違法司機，「這種真的建議終身禁駕」、「能不能判刑，這種行為跟醉駕有什麼區別」、「建議對開輔助駕駛完全脫管的人扣12分、吊銷他們的駕照且3年內不得重新考證」。

憂車企宣傳「輔助駕駛」可「睡到家」惹誤會

部份網友認為，車企宣傳「輔助駕駛」功能「睡到家」，或會誤導司機，「車企的宣傳是否有責任呢？」、「某人還宣傳睡到家呢」、「輔助駕駛不是有這個說法麼，睡一覺目的地就到了，多香」。

網友探討輔助駕駛技術局限性及注意事項

亦有網友指出，「輔助駕駛」技術有局限，「高速上明確標注『環境複雜，易發生突發事件，慎用輔助駕駛功能』」、「『輔助駕駛』絕非『自動駕駛』，駕駛員必須根據交通規範要求使用輔助駕駛」，又分享「輔助駕駛」注意事項，「有睡意開輔助駕駛，最好開窗通風透氣，不然容易睡死」。

交警：輔助駕駛無自動駕駛功能 司機仍需負法律責任

市公安局交管總隊事故支隊副支隊長徐晉表示，「目前中國市場上銷售量產的搭乘智駕系統（輔助駕駛系統）一般都是L2級（Level 2 自動駕駛分級）及以下組合駕駛的輔助功能，不具備自動駕駛功能。駕駛人在使用輔助駕駛系統還是（像普通駕駛人一樣）依法負有全程監控車輛運行狀態以及觀察路況的法定義務。因此如果違反了道路交通法律規定，還是會承擔相應的法律責任」。

延伸閱讀：

車cam直擊｜電單車高速衝過斑馬線險撞途人！ 網友斥危駕籲舉報

40歲男1年3次撞車以為「撞邪」！原來患睡眠窒息症（附自查清單）

文章授權轉載自《香港01》