影／她半夜溜狗見詭異男徘徊嚇壞 突掏口袋丟1物…結局大反轉笑翻網

半夜遛狗竟然遇上讓人哭笑不得的「深夜驚魂」？一名中國大陸網友在抖音上分享了一段逗趣經歷，她透露自己某天深夜12點多遛狗走累了在路邊休息，期間卻遇到一名形跡可疑的男子在附近瘋狂繞圈，還不斷盯著她看，嚇得她趕緊拿起手機錄影防身。沒想到雙方緊張對峙了半天，男子最後的舉動卻讓原PO瞬間傻眼又無奈。

原PO「墩媽和羅威那」日前發布一段影片透露，自己某天晚上12點多在外面遛狗時，中途因為走累了便坐在路邊休息，沒想到突然有一名陌生男子走過來，不只一直盯著原PO，還不斷在附近徘徊，嚇得她趕緊拿起手機全程記錄防身。

原本蹲在一旁喝水的寵物狗在查覺到男子的行為後，則緊貼在原PO身邊保持緊戒。原PO緊張表示，男子在她身邊繞了近2圈，「又一圈，你到底要幹嘛？」沒想到對方在走第3圈時，突然靠近原PO並掏出口袋的零錢，丟進附近的不鏽鋼碗，讓原PO當場傻住。

影片一出，笑翻許多網友，「大哥心地善良，多次駐足，最終戰勝對狗的恐懼，把身上的零錢都給你了，甚至這零錢有可能是他剛去雜貨店換的」、「大哥反覆確認『這麼年輕，不應該啊…』」、「大哥走了好幾圈，滿腦子都想的就是『這孩子好可憐啊，這狗好可怕啊』」、「大哥膽量不詳，心地善良」。