香港男學生向女同學告白！情書附520元現金 網讚有誠意：難怪你追得到

男生想追到心儀的女生，或許可以向當代年輕人學一招。網路近日流傳一張照片，顯示有男學生寫情書向隔壁班女同學告白，信中寫道，「不知道妳喜歡什麼，所以送妳一些大家都喜歡的東西」。接著豪氣附上520元現金，因「520」在普通話諧音近似「我愛你」。不少網友看了驚呼「真有錢」、「講再多都沒用，現金最實際」、「你還在考慮AA制，別人已經追到女生了」、「難怪你追得到女生」。

男學生寫情書向隔壁班女同學告白

有網友在Facebook社團「香港交通及突發事故報料區」發文，並附上2個愛心符號，寫下「新一代愛情故事」。照片中可見，一名疑似男學生在單行紙上寫下內心話，向心儀對象示愛。他在信中表示，「同學妳好！我是妳隔壁班的！常常在樓梯間遇到妳。那天妳對我笑的樣子，好可愛」。接著又寫道，「不知道妳喜歡什麼，所以送妳一些大家都喜歡的東西」。

豪氣附上520元現金 諧音寓意「我愛你」

該名男學生用膠帶貼上500元與20元紙鈔各一張，合計520元（約台幣2,100元），因普通話諧音近似「我愛你」，還在上方寫下「天天開心！」。對仍是學生身分的他來說，這樣的告白方式可說是相當下重本。不過，他在信末並未留下姓名或聯絡方式，可能是擔心被拒絕，還幽默寫道，「如果有打擾，那就打擾一下吧」。

網友驚呼學生也有「鈔能力」：太積極了吧

照片曝光後，引發網友熱議，不少人驚呼現在學生的「鈔能力」驚人，紛紛留言表示，「對你笑一下就給人家500多元」、「真有錢」、「哇，520元，太積極了吧！」、「這故事告訴你，要有富爸爸，才能隨便拿520元出來交朋友」、「為什麼我以前讀書時沒有這種同學」、「大哥，你也留個電話吧，不然人家怎麼找你？」

不過，也有人認為，告白弄得這麼大陣仗，若是「郎有情、妹無意」，恐怕會白費心意，笑說，「最怕回信是什麼都喜歡，就是不喜歡你」。

網友讚有誠意：連學生都知道追女生要付出

也有不少留言大讚這名男學生誠意十足，「好用心」、「講再多都沒用，現金最實際」、「真的有料」、「連學生都知道追女生要花心思、要付出」、「你還在考慮AA制，別人已經追到女生了」、「想追女生就是要先花錢，這次520元，追到就用鈔票摺花」、「難怪你追得到女生」。

也有網友笑稱，現在物價上漲，連告白行情都變高了，「以前一封情書就夠，現在一封情書要附520元」。

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文章授權轉載自《香港01》