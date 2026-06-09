人妻花9萬查老公外遇 竟成冤大頭牽出灰色產業鏈 警揭「內鬼」倒賣個資

大陸一名人妻原本想調查丈夫是否外遇，沒想到竟意外牽出非法洩露、販售個人資料的灰色產業鏈。甘肅一名女子花費2萬人民幣（約台幣9萬3,411元），委託一名「私家偵探」蒐集丈夫外遇證據，結果對方只提供900多筆微信交易紀錄，讓女子驚覺受騙，憤而報警。

警方調查後發現，這名「私家偵探」透過直播間招攬客戶，聲稱能協助調查婚內出軌、查詢微信交易紀錄，半年內從11名客戶手中收取10萬人民幣（約台幣46萬7,056元）。更令人震驚的是，「私家偵探」所提供的資訊，竟來自貴州某地公安機關一名輔警。該名輔警疑似利用職務之便，非法蒐集並高價倒賣他人交易資訊超過8000筆。目前，2名涉案人員已被判刑。消息曝光後，引發網友怒批，直呼隱私安全問題嚴重，並呼籲建立「隱私授權制」。

花2萬查外遇 只收到交易紀錄

根據《看看新聞Knews》報導，甘肅一名女子在直播間看到「私家偵探」陳某甲聲稱，可以調查婚內出軌，也能查詢微信交易紀錄，便花2萬人民幣委託對方蒐集丈夫外遇證據。不過，女子最後只收到900多筆微信交易紀錄，並未取得所謂的外遇證據，這才驚覺自己可能受騙，於是報警處理。

輔警非法蒐集、倒賣8000多筆交易資訊

警方介入調查後發現，陳某甲手中的資訊來源，竟是貴州某地公安機關的輔警陳某乙。據了解，陳某乙利用職務便利，私自蒐集他人交易資訊超過8000筆，並以每筆500人民幣（約台幣2,335元）的高價轉賣給中介，最後再由陳某甲倒賣給有查探他人資訊需求的客戶。

「偵探」直播間招攬客戶 半年斂財10萬人民幣

陳某甲透過直播間大肆宣傳，聲稱可以協助查婚內出軌、調微信交易紀錄，藉此吸引客戶上門牟利。每筆案件收費從1500人民幣（約台幣7000元）到5萬人民幣（約台幣23萬3,528元）不等，短短半年內，就從11名客戶身上收取10萬人民幣。

今年4月，法院以侵犯公民個人資訊罪，判處陳某乙、陳某甲等3人有期徒刑、緩刑，刑期從2年至3年不等。此外，4名購買資訊的客戶也需接受行政處罰。

網友怒批倒賣個資牟利

事件曝光後，不少網友痛批非法蒐集、倒賣個人隱私資訊牟利的行為，質疑「為什麼輔警可以隨便調取公民資訊？」也有人怒批涉案人員「沒有職業道德」、「太貪心」、「一定要重罰」。

也有網友對個資安全感到憂心，直言「現在到處都在蒐集個人資訊，但對個資保護根本不夠重視」、「背景調查公司的資訊來源是哪裡？合法嗎？」、「細思極恐」。另有網友提出「反向授權」概念，認為任何人或機構若要蒐集個人隱私資訊，當事人都應收到通知，且有權拒絕。

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文章授權轉載自《香港01》