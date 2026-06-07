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北京男11年前斥138萬購奢華手機 2G停用變｢磚｣ …後悔當年應買黃金

香港01／ 撰文／鄭寧
VERTU手機示意圖。圖／翻攝自VERTU官網
VERTU手機示意圖。圖／翻攝自VERTU官網

據陸媒報導，一名北京網友近日在社交平台曬出自己於2015年購入的Vertu奢華手機，當年花費高達29.7萬元人民幣（下同，約新台幣138萬8974元），原裝鱷魚皮護套更要額外支付4萬元。然而這部昔日身份象徵，如今因僅支持2G網絡，已經無法正常使用，淪為「時代的眼淚」。

這名網友發佈影片，展示11年前購買的Vertu Signature頂級型號。據了解，該款手機於2014年11月全球首發，2015年正式登陸中國。整機由英國工匠純手工打造，配備藍寶石屏幕、紅寶石軸承按鍵，機身採用天然貝母鑲嵌鑽石，且Vertu手機還附帶全年24小時私人管家服務，從工藝到服務都極盡奢華。在當年是高端身份的象徵。

機主在影片中懊悔稱：「當初這29.7萬元買成黃金，翻五倍。」不少網民形容這部手機是「時代的眼淚」，亦有人感嘆奢侈品亦敵不過科技進步。

被封「手機貴族」 買家須經英國總部審核

據悉，Vertu是源自英國漢普郡的高端奢侈手機品牌，在巴黎、新加坡及香港均設有辦事處。據BBC於2013年的報道，Vertu被形容為手機中的貴族，「在金字塔尖悠哉遊哉」。該品牌從一開始便將自己定位於奢侈級別，買家購買須遞交申請，經英國總部審核家庭背景及財務狀況，確認符合擁有Vertu的標準後，才能收到邀請函，再到指定專賣店議價選購。

Vertu總設計師哈奇·哈其森（Hutch Hutchison）曾表示，Vertu並不奢望也「永遠不會」衝在血肉橫飛、槍林彈雨的科技前沿；Vertu不是一件可以隨便更換的消費品，也不批量生產。從工藝、選材、設計和獨特的銷售、服務模式來說，Vertu 可以跟其他的奢侈品相提並論：跑車、飛機、鐘表、小提琴，瓷器等等。從某種意義上來說，它更接近藝術品。

早期Vertu老機僅支援2G 淪為收藏品

搜索Vertu的官方網頁可見，目前這款手機仍有在售，最高支持4G。但隨着2G及3G網絡逐步退網，許多早期的Vertu老型號，包括僅支援2G網絡的Signature系列舊款，已經無法正常通話，收藏意義遠大於實際使用價值。

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文章授權轉載自《香港01》

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