沒攔住…傳遭長期打壓 重慶副教授藏樹叢伏擊 刺死副校長

重慶巴南區一處社區5日發生持刀殺人案。官方未公布雙方身分，網傳死者是重慶理工大學副校長廖林清，兇手是該校電氣與電子工程學院副教授汪治華，傳言汪治華遭打壓多年而行凶，案發地點是該校花溪校區內部生活小區的宿舍樓下，並有現場影片與對話截圖在社群平台流傳。截至目前，校方尚未就事件發布正式說明。

重慶市公安局巴南區分局發布警情通報，6月5日6時許，巴南區花溪街道一小區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人汪某（男，58歲）因同事之間矛盾糾紛，持刀將同事廖某（男，60歲）刺傷致死。目前，汪某已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

該通報未提及嫌疑人或死者的相關資訊，不過社群平台上已有流傳相關討論，有網友指重慶科技大學的副教授汪治華，長期受到副校長廖林清打壓，埋伏在副校長回家的路上的灌木叢中，伺機伏擊。

網上流傳對話截圖顯示，訊息中寫道「理工大學副校長今天早上被老師砍死了」，「說是副校長打壓那個老師十年。老師早想殺了，一直被老婆守到，今天沒攔得住，不到7點就殺了」。

另有影片顯示，死者身穿黑色運動服倒臥在地；兇手握住利刃、雙手沾滿鮮血；現場還有一名中年女子嚎啕大哭，不斷在兇手和死者身旁走動，用手機與外界通話。兇手作案後並未逃離現場，向圍觀的路人反覆表示，自己是「替天行道，為民除害」，指控死者欺壓他人，「理工大學好多學生得了抑鬱症，網上好多學生舉報他」，旁邊一位女子則崩潰喊「我該怎麼辦」、「把我老公欺負的⋯」。

中年女子據指是兇手的妻子，在片中表示「把我老公欺負得……人不到絕境會殺人嗎」；急救車到場後，中年女子向醫護人員下跪，「求求你們救救他（指死者）」。

重慶理工大學在社群平台及官網均尚未對此事件發布任何公告。部分網民提出截然不同的說法，指廖林清生前受學生愛戴，反而是汪治華因教學態度不佳遭學生差評，懷疑汪遭受校方處罰後殺死上級泄憤。