杭州天價麵一碗破萬？老闆闢謠「最貴2800元」 網：不騙窮人的正宗

「杭州天價麵館從388元（約新台幣1800元）漲到2188元（約新台幣10500元）」漲至相關話題近日登上熱搜，有網友指出，杭州一家名為「嘚嘚覓道」的麵館中，最貴一碗麵賣2188元，不少網友提出質疑，一碗麵真的能賣這麼貴嗎？對此，該店老闆在網上發文，澄清網傳消息並不準確，最貴的價格是598元（約新台幣2800元）。但網友不買單，直呼「不騙窮人的正宗」、「賣的是金子做的麵嗎，純屬敲炸」、「稅務局上門一下就老實了」。

先鋒新聞報導，杭州市上城區的嘚嘚覓道江南小吃坊老闆看到消息後，在社交帳號上直言網傳消息並不準確，稱自己從沒說過一天賣幾十碗2188元的拌川，「最好一天賣了最多也就四到六碗左右，一個月中也沒有兩天能賣四、五碗，那兩、三天一碗不賣也很正常。退一萬步說，我開了五年是新店小白嗎？就算有，我也不會說一天賣幾十碗，對我完全沒有任何好處。」

事實上，該店家最便宜的一碗是茄汁拌川，標價55元（約新台幣260元）；最貴的兩份麵則是「嘚嘚覓道」茄汁588拌川和598拌川，價格也分別為588元和598元（約新台幣2800元）。

而在加料區，不少小料也很便宜，其中加飯3元（約新台幣15元）。加麵、加年糕、加雞蛋5元（約新台幣25元），其他的比如腰花、大腸、牛肉、肚片、黑魚片等為70元（約新台幣330元），其中過百元的共有四份，分別為豬蹄100元（約新台幣470元）、小鮑魚100元、基圍蝦200元（約新台幣950元）、牡丹蝦600元（約新台幣2810元）。

對於2000多元的麵，老闆說的確會有這樣的情況，如果有食客點完麵，又加了比如牡丹蝦等高價格的小料，數量一多價格自然就貴了。

據報導，該門店的周邊住戶、店家表示，嘚嘚覓道的顧客不少，「晚上來吃的（多一點），（貴的話）基本都要吃1000元左右（約新台幣4700元）。」麵館老闆的社交帳號上也經常發布明星、網紅等到店打卡的圖文視頻，近期他發布了向佐到店的照片。

去年8月底，該店確實推出過價格為1888元（約新台幣8850元）、2188元（約新台幣10235元）、2208元（約新台幣10330元）的幾款麵食，當時也曾引起過熱議。面對爭議，店主表示，「不管我賣多少的價格，關鍵是有客人來吃，這是最重要的。吹牛有啥用呢？」店主稱，他了解自己的客人，確信推出來以後有客人會吃。