21歲港女遭詐團控制…自導自演「被綁架」騙父百萬贖金 泰警成功救援

近期，一名21歲香港女學生陷入跨國詐騙陷阱，遭詐騙集團控制心理，自導自演綁架及受傷場面，向其在香港的父母勒索300萬港元（約新台幣1205萬元），最終港幣140萬元（約新台幣562萬元）流入詐騙團夥手中。受害人更被誘騙獨自從香港飛往泰國，上演「失蹤」戲碼。泰國警方3日公佈已成功解救該名留學生，並提醒警惕虛擬綁架騙局。

據泰國國家警察總署接露，受害人王姓女生的父親早前在香港收到一名身份不明男子通過微信發來的威脅訊息，聲稱其女兒已被綁架。歹徒發送的照片可見，受害人手腳被捆綁，身上疑似有被虐待痕跡，並索要300萬港元贖金。

家屬隨即向香港警方報案。警方查詢受害人出行記錄後，發現該名學生曾前往泰國。香港警方隨即啟動跨境協作機制，聯絡泰國當局尋求協助。

泰國警方接獲協查請求後成立調查組。調查人員調閱飯店監控影像及詢問目擊者後，發現沒有任何綁匪進出過受害人入住的飯店房間，情況與家屬報案時所稱「女兒被人綁架、虐待」明顯不符。

警方追查發現，受害人使用犯罪團夥提供的偽造護照照片，入住泰國北欖府邦披縣另一家飯店。警方鎖定其位置後成功將她解救，發現其身上沒有任何受傷痕跡。被發現時，該女學生正在與詐騙集團的人員通話。

警方還原案情後發現，這是一起典型的「虛擬綁架」案。詐騙組織使用複雜心理操縱手段，先冒充政府官員，讓受害人相信自己捲入一起法律案件，隨後指示她切斷與家人聯繫、隱瞞行蹤，並配合偽造被綁架證據。

調查顯示，詐騙團夥首先在5月19日至20日期間，以留學辦理財務證明為由，哄騙受害者向家中索要資金。受害人父親未察覺騙局，於5月19日至20日期間先後向受害人銀行帳戶轉入共計140萬港幣。該筆款項到帳後隨即被拆分轉移至多個虛假代理帳戶，最終流入詐騙團夥手中。

其後，犯罪團夥進一步實施深度操控，誘騙受害人獨自出境赴泰。5月31日，受害人搭乘香港航空HX767航班從香港出發，於6月1日凌晨2時36分抵達泰國，隨後入住曼谷叻甲邦區某犯店。此後，受害人還獨自租車外出，購買了繩索、綁帶、刀具、人體彩繪顏料和紅色唇膏，用這些物品偽造了傷痕和綁架現場，並將「被綁」、「受虐」的照片和影片發給犯罪團夥，作為持續勒索其父親的素材，再次索要300萬港幣。

泰國警方仍在調查此案，目前尚未有任何疑犯落網。

泰警警告：虛擬綁架可釀毀滅性損失

泰國國家警察總署副署長塔猜在記者會上提醒，此類跨國詐騙手段日益複雜，即使沒有實際綁架，也能造成毀滅性的心理和經濟損失。他提醒，一些受害者被誘騙前往鄰國，可能面臨更大風險，包括人口販運和被迫從事犯罪活動。

泰國警方表示，將繼續與香港警方密切合作，追查並逮捕該詐騙團夥的幕後黑手。同時呼籲大眾保持警惕，謹防自稱政府官員並要求匯款或指示切斷與家人聯繫的可疑人員。有需要或舉報可疑活動的人士，可撥打泰國反人口販運中心24小時熱線1599。

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文章授權轉載自《香港01》