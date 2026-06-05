海上奇幻漂流？陸遊客散步不慎落海 撐7天「吞小螃蟹維生」奇蹟獲救

近期，一名大陸廣西的遊客在海南經歷了一場驚險海上漂流記。5月27日晚間，39歲的秦先生在海口海邊散步時不慎落水，從未在海裡游過泳的他居然在海上漂流了七天六夜，全身被烈日曬到流膿，期間只能靠吃小螃蟹維持生命。憑藉驚人意志力，他從海口堅持漂流到澄邁，最終被當地漁民救上岸。

據海南廣播電視總台5日報導，被救後的秦先生在醫院接受治療，他講述這段恐怖的經歷，「九死一生！我想不能默默無聞地就這樣死掉」。

他說，落水當晚風高浪急，因不會在海裡游泳，他越掙扎反而被沖得越遠，當時呼救無人聽見，手機也被沖走。當他漂到深海區後，為了減輕身體重量，他果斷脫下脫下鞋子、褲子、手錶和戒指等身外物。

漂流至第二天，他發現一個海上浮標，隨即爬上去歇息了一夜。第三天，他意識到自己已漂至瓊州海峽，期間雖看到渡輪經過，卻並未被發現，當時他想趁風浪小時游回岸邊，豈料又被一個大風浪沖向遠海區。

到了第四和第五天，因長時間未進食，他的體力已嚴重透支，只能靠抓捕並生吃七、八十隻小螃蟹維持生命，期間他全身被烈日曬到流膿，到了後期甚至出現幻覺。

直至第七天，兩名澄邁橋頭鎮的漁民發現了他，當時秦先生意識不清楚，一度以為是朋友帶他去吃飯，其實他伸手抓住的是漁民遞過來的木棍，被拉上船後他才猛然清醒。他表示，自己當時感到非常激動。

大陸一名來自廣西的遊客在海口海邊散步時落水，最後在海上漂流了七天六夜。圖／海南廣播電視總台

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文章授權轉載自《香港01》