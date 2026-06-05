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湖南外送員「電梯內40秒拉屎」！單手脫褲、另手提餐…屋主報警

香港01／ 撰文：艾曼達
外送員進電梯後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯裡大便。（網上影片截圖）
外送員進電梯後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯裡大便。（網上影片截圖）

湖南常德有社區發生1宗駭人聽聞的外送員「隨地大便」事件！涉事外送員進電梯後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯內大便，整個過程大約持續40秒，隨後他若無其事般走出電梯繼續送餐，過程被觀看閉路電視的屋主發現。陸媒指涉事社區已經報警，也對涉事電梯進行了清洗和消毒，並承諾以後會加強保安巡邏。事情上傳到社群後引起網友熱烈討論，有人表示「叫外賣那個人最慘」。

據《中國新聞周刊》了解，有網友在社群上傳閉路電視影片，畫面顯示事發於6月1日下午2時許，1名外送員一手拿著外賣，一手脫下褲子，直接蹲在狹窄且密閉的電梯內排便，整個過程大約持續40秒，直至電梯到達33樓，外送員才不慌不忙提起褲子走出電梯。

據悉，事件發生在湖南常德保利時代社區，有屋主查看公共閉路電視時發現。事後屋主群組「炸開了鍋」。物業保安及清潔人員隨即對電梯進行徹底清潔和消毒，並承諾會加強對進出社區外賣人員的檢查，並增加保安的日常巡邏力度，防止類似事件再次發生。

6月3日，物業職員表示，目前已經向當地警方報警，有結果會在第一時間在屋主群通報；常德市公安柳葉湖分局柳葉湖派出所職員回應，該案目前仍在處理當中。

事情曝光後隨即引起網友熱烈討論，不少人表示「啊？對著閉路電視也能拉出來」、「看完不想叫外賣了」、「這世界什麼人都有」、「震驚他排便的速度」、「叫外賣那個人最慘」，也有人替外送員著想「肯定是肚子不舒服，一時間找不到廁所，又著急送外賣」、「人有三急，可能實在憋不住了」、「也挺難的，他們沒有固定廁所，上廁所都不方便」。

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文章授權轉載自《香港01》

外送員 電梯 湖南

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