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卸槓片險砸一旁女子！監視器畫面曝男遭質疑「蓄意傷人」健身房回應

香港01／ 撰文／安琪拉
男子單邊卸槓片，過程中專注力不足，一邊操作一邊不時望向對面的鏡子，進而導致意外發生。圖／取自網路影片截圖
男子單邊卸槓片，過程中專注力不足，一邊操作一邊不時望向對面的鏡子，進而導致意外發生。圖／取自網路影片截圖

大陸山東日前發生1起極度驚險的健身房事故，1名男子在卸下槓片時因操作失誤，導致巨型槓鈴徹底失去平衡並猛然向側傾倒，沉重的鋼桿連同槓片直接砸向站在另一側休息的女子。所幸女子反應極快及時閃避，僅腳後跟輕微腫痛及智慧手錶貼膜碎裂，未有造成嚴重傷亡。不過，事發現場的監視器畫面曝光後，由於男子的走位與眼神怪異，隨即引發網友質疑「蓄意傷人」。健身房調查後則回應，事故為新手操作疏忽所致。

健身男分心看鏡子 單邊卸槓片險砸女子

綜合大陸媒體報導，事發於6月2日大陸山東一家健身房，現場監視器影片顯示，涉事男子在起初來回踱步，隨後走到槓鈴的一側準備收拾器材，他一邊操作一邊不時望向對面的鏡子，甚至分心走神。他並未按照常規兩邊交替卸片，而是執意將單邊的槓鈴片逐一拆除。此時，1名女子正戴著耳機站在槓鈴另一側喝水休息，完全未留意旁邊的危險情況。

就在男子將單側最後一片槓片取下的瞬間，槓鈴兩端重量徹底失衡，整組沉重的器材隨即朝女子方向失控砸落。千鈞一髮之際，女子憑本能反應快速躲閃，閃過了槓鈴主體的直接衝擊，逃過一劫。

眼神動作惹網友懷疑 健身房澄清是新手操作失誤

受驚女子事後坦言當時飽受驚嚇，經檢查後，幸好只是腳後跟輕微腫痛，隨身佩戴的手錶貼膜被砸碎，涉事男子事後承認自己當時「走神了」，絕非蓄意，主動提出承擔全部責任及賠償損失。受傷女子見對方態度誠懇且已吸取教訓，大方表示諒解、不再追究。

然而，監視器片段在網上曝光後卻掀起輿論風暴，不少網友反覆觀看影片細節，質疑該男子在動手前曾多次觀察女子的位置，事發後神情亦異常淡定，質疑他根本是「故意針對女子」的蓄意傷人行為，紛紛要求警方介入。

對此，涉事健身房回應表示，經調查後確認並無蓄意傷人的證據，事故純屬該名健身新手缺乏器械安全常識，操作失誤所致。

裝卸健身器材需謹慎

有專業健身教練指出，槓鈴裝卸配重屬於危險操作，嚴禁單邊一次性卸下所有槓鈴片，正確做法應是左右兩側交替、對稱地拆卸，確保槓鈴兩端始終保持重量均衡，同時，在使用大重量器械時，應提前放置安全卡扣固定。

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文章授權轉載自《香港01》

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