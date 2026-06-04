結婚證書如廢紙？陸身障女以為嫁真愛 遭丈夫「隱婚3年」還揪偷吃證據

大陸河南一名先天身障的女子與丈夫結婚3年，卻始終被對方以「母親不同意」為由隱瞞婚姻關係，成為有名無實的「隱形妻子」。女子後來發現丈夫與其他女性以曖昧訊息聊天，雙方發生爭吵，男方直言感到後悔，並且提出要離婚。最終女子選擇尊重丈夫的意願，同意放手。事件引發微博網友對於身障人士婚姻權益的廣泛討論。

身障卻自力更生 堅信遇上「真愛」

慘被離婚的姬女士患有先天性髖關節脫位、行動不便，但她性格獨立自強，自行經營美容店自力更生。姬女士於2023年1月與男友正式登記結婚，當時她認為「遇見他，我比中彩券還高興」。即便身邊人提醒不要被愛情沖昏頭腦，但姬女士依舊對這段婚姻充滿期待。

領結婚證3年不公開 拒絕同居形同單身

然而，這段婚姻從頭到尾都籠罩在男方家人的反對陰影下。男方母親因介意姬女士身障，堅決反對兒子結婚，而丈夫雖同意領證，卻始終不願公開夫妻關係，更從未與她同居。

姬女士透露，丈夫曾多次安撫她稱「時間長了，母親會慢慢接受」，原本約定情人節公開婚訊，可這一等就是整整3年，其間在社交圈子始終以單身身份示人，獨自承受著婚姻帶來的委屈與壓力，成為這段婚姻裡毫無存在感的「隱形人」，結婚證也成為讓她倍感委屈的存在。

丈夫坦言後悔結婚 疑因手機曖昧訊息爆爭執

到了今年4月12日，這段有名無實的婚姻關係徹底破裂，面對姬女士的哭訴與質問，丈夫不再掩飾，除了依舊以家庭反對為藉口，更表示「我現在後悔（結婚）了，我想離婚」。

而雙方之前曾發生爭執，姬女士稱是因為無意間發現丈夫的手機裡，有他跟異性曖昧聊天的記錄，她一時情緒失控才爆發衝突，但丈夫辯稱只是「開玩笑」。有網友質疑，姬女士的丈夫對婚姻的態度，甚至懷疑他涉及財產算計。

走出陰霾 活在陽光下

記者找到姬女士的丈夫，他表示，「我說的非常清楚，離婚！」面對丈夫執意離婚的態度，姬女士最終選擇尊重對方意願，沒有過多糾纏，稱知道跟對方已經沒可能在一起，反指「這麼罵我。在你家（你）就這麼欺負我，按地上打我的臉」。

如今姬女士已經走出陰霾，專注於生意經營，更表示「我一直活在陽光下，希望你也是」，大方得體的態度獲得眾多網友點讚支持。

姬女士接受訪問時坦言，跟丈夫的感情就好像一個笑話。圖／網路影片截圖

延伸閱讀：

發現老公曾看相親節目…還截圖女來賓資訊 人妻欲離婚引討論

女病人喪偶放棄治療！女兒不忍揭亡父出軌她閨密 寡婦突求生怒告

文章授權轉載自《香港01》