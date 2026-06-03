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無菸日宣導大翻車…陸校收繳香菸架大鍋「當眾焚燒」 學生怒批吸滿二手菸
近日，貴州新東方烹飪技師學院多名學生在社交平台發文稱，該校為配合5月31日的「世界無菸日」，舉行了校園禁菸活動，將學生的香菸收繳後在操場集中焚燒，此舉引發爭議。
《大風新聞》報導，據網友發布的影片顯示，該校舉行「無菸校園 健康同行 貴州新東方校園文明建設之校園禁菸活動」，幾名學生在操場上架起數口大鍋，堆滿香菸，隨後將其點燃焚燒。
該校一學生表示，這樣集中焚燒香菸，讓不抽菸的人也被迫吸了二手菸，「操場上菸霧繚繞，像一個『聚眾吸菸』現場，根本不考慮其他學生的感受。」
6月1日，貴州新東方烹飪技師學院校辦工作人員稱不清楚此事。次日，貴州省人社廳表示，經核查，該校確實存在收繳學生香菸在操場集中焚燒的行為，相關部門已介入，具體情況目前還在調查中。
學校當場焚燒香菸的行為令眾多網友感到不解，「某些人一拍腦門子想出來的奇葩活動」、「這種操作太迷幻了」、「支持戒菸宣傳沒問題，但這種做法未免太過分了吧」、「我以為是梗，還真有這樣做的」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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