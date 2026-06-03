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婚禮老鼠！男子扮遠房親戚混入蹭飯、取走名貴煙酒 涉盜竊懲處

香港01／ 撰文：安琪拉
該男子在入場時自稱是「男方父親的親戚」，借由婚禮現場較大、人員身份混雜隱藏自己的「蹭席」行為。（網上影片截圖）
該男子在入場時自稱是「男方父親的親戚」，借由婚禮現場較大、人員身份混雜隱藏自己的「蹭席」行為。（網上影片截圖）

遇到不認識的賓客，到底是「遠房親戚」還是「婚禮老鼠」？浙江溫州日前發生一宗令人咋舌的婚宴竊案，1名陌生男子大搖大擺混入婚禮，不僅淡定入座大吃大喝，更積極上台參與互動遊戲贏取現金紅包，直至散席後，主人家點算物資時發現名貴煙酒失蹤，報警求助才揭發這名男子「蹭飯」惡行。警方其後拘捕這名男子，依盜竊罪處理。

婚禮尾聲清點物資　主家丟失煙酒後報警

據大陸媒體《錢江視頻》報道，事發於溫州鹿城區某宴會中心內，當晚約8時，場內1場婚禮準備結束，主人家清點物資時發現，其中1桌未開封的「五糧液」名牌白酒及2盒「中華」香煙離奇消失，詢問親友無人拿取，主人家心存疑惑，決定報警並翻看閉路電視（CCTV）畫面。

陌生男冒充親戚蹭席　吃飯領紅包還取走禮品

閉路電視畫面顯示，1名陌生男子淡定地坐在靠近出口的19號桌，冒充是「男方父親的親戚」入座，席間他表現得像個真正的賓客，不僅從容飲宴，還積極參與互動遊戲拿走230人民幣（約千元台幣）現金紅包，婚宴結束時，他更將桌上剩餘的1瓶「五糧液」名牌白酒及2盒「中華」香煙等物品塞入打包袋，隨後揚長而去。

貪小便宜觸犯刑法　蹭席盜竊被警方依法處理

警方隨後鎖定其身份並將其抓獲，到案後，男子承認「隨便逛逛，看到有酒席就想佔小便宜」，借由婚禮現場較大、人員身份混雜隱藏自己的「蹭席」行為。目前，當地公安已起獲部份贓物，雖然男子認錯態度誠懇，但其行為已由「蹭飯」升級至刑事盜竊，公安機關已依法處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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