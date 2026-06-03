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超市生豬肉遭流浪狗狂咬！員工視若無睹不驅趕 店方遭停業整頓

香港01／ 撰文：安琪拉
數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）
數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，現場員工視若無睹，完全沒有上前制止。（網上影片截圖）

流浪狗啃咬過的生鮮豬肉，誰還敢吃？大陸湖北某超市卸貨的影片，近日被瘋傳後震敬全網，只見數大塊生鮮豬肉全程裸露地放在板車上，引來1隻流浪黑狗瘋狂啃食，令人更驚訝的是，現場員工竟然視若無睹，完全沒有上前制止。影片隨即引發公眾對該超市食品安全的強烈質疑，有網友怒斥：「這也太離譜了，工作人員看到都沒反應！」當地市場監管部門已火速介入，封存全部涉事豬肉，並勒令即時停業整頓。超市則坦承管理失誤，向公眾公開致歉。

黑狗啃咬生豬肉數分鐘　員工「近在咫尺」零反應

綜合大陸媒體報道，事發於5月31日上午，湖北孝昌縣1間超市在門外路邊正進行日常的豬肉進貨及搬運工作。網上流傳的影片顯示，工作人員將數大塊生鮮豬肉直接放置在板車上，未有用任何東西遮蓋或隔離保護。而搬運過程中，有1隻流浪黑狗上前，持續數分鐘反覆啃咬、舔舐裸露的生豬肉，當時在旁邊搬運的工作人員與黑狗近在咫尺，卻自始至終都沒有驅趕黑狗，任由肉品遭受流浪動物接觸污染。

影片曝光後引發網友憤怒，當地市場監管部門隨即開展現場稽查，即時封存店內所有待售的生鮮豬肉並抽樣送檢，同時責令涉事肉鋪暫停營業。超市方面回應指，此次事件屬於內部管理疏漏，目前已對涉事搬運員工罰款300人民幣（約350港元），後續將依調查結果進行嚴肅處理。

流浪狗唾液含400種細菌　恐引發急性腸胃炎

流浪動物帶來的安全隱患極大，據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，犬隻口腔中存在將近400多種細菌，其中一類常見的細菌為「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」，這類細菌若透過唾液接觸到人體開放性傷口或破損皮膚，極易引起嚴重感染，對於免疫力較弱的人群而言生病風險更高。

同時，流浪犬長期在外遊蕩，經常接觸雜物與污水，且未經過定期疫苗接種與驅蟲檢測，唾液中的致病菌超標風險極高。生鮮豬肉屬於未經烹調的初加工食材，營養物質豐富，一旦被犬隻唾液污染，病原體會快速附著並滋生。若市民購買後未經高溫徹底殺菌便食用，極易引發急性腸胃炎，出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，嚴重者更存在感染人畜共患病的風險。

網友怒斥：「食品安全底線被踐踏」

影片曝光後，大批網友紛紛表達不滿，痛斥「食品安全底線被隨手拋在地上」、「這也太離譜了，工作人員看到都沒反應」、「運輸流程就有問題，太不衛生了」。

監管部門也提醒消費者，日常購買生鮮肉品時需多加留意，應優先選擇防護規範、操作標準、環境整潔的正規商戶，並仔細觀察肉品是否密封存放。一旦發現食材裸露、存在動物接觸污染等衛生隱患，應及時向相關部門舉報，主動維護自身飲食安全。

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文章授權轉載自《香港01》

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