大陸綜藝多位明星搭車安全帶竟是P圖 公安部狠批自欺欺人

大陸綜藝《這就是我的西遊2》5月29日更新的一期節目中，有網友發現嘉賓的安全帶竟是後製P圖，而此前部分綜藝如《奔跑吧》也出現過P圖情況。公安部6月1日發文稱，安全不是做樣子，容不得自欺欺人，明星更應該嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規。

大陸綜藝《這就是我的西遊2》5月29日更新的一期節目中，被網友發現多位嘉賓的安全帶竟是後製P圖添加，包括林更新、劉耀文、宋亞軒等知名藝人。除此之外，網友還發現此前已有不少綜藝在後製為嘉賓P上了安全帶，如《奔跑吧》等。

大陸公安部交通管理局對此表示，安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！對數量可觀的粉絲、受眾而言，明星、綜藝節目的示範作用不可小覷，更應在涉及公共利益、公共安全的問題上嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規，嚴格守住安全底線！

大陸綜藝《這就是我的西遊2》5月29日更新的一期節目中，被網友發現多位嘉賓的安全帶竟是後製P圖添加。圖／取自大陸公安部交通管理局

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文章授權轉載自《香港01》