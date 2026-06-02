聽新聞
0:00 / 0:00
大陸綜藝多位明星搭車安全帶竟是P圖 公安部狠批自欺欺人
大陸綜藝《這就是我的西遊2》5月29日更新的一期節目中，有網友發現嘉賓的安全帶竟是後製P圖，而此前部分綜藝如《奔跑吧》也出現過P圖情況。公安部6月1日發文稱，安全不是做樣子，容不得自欺欺人，明星更應該嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規。
大陸綜藝《這就是我的西遊2》5月29日更新的一期節目中，被網友發現多位嘉賓的安全帶竟是後製P圖添加，包括林更新、劉耀文、宋亞軒等知名藝人。除此之外，網友還發現此前已有不少綜藝在後製為嘉賓P上了安全帶，如《奔跑吧》等。
大陸公安部交通管理局對此表示，安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！對數量可觀的粉絲、受眾而言，明星、綜藝節目的示範作用不可小覷，更應在涉及公共利益、公共安全的問題上嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規，嚴格守住安全底線！
延伸閱讀：
環塔拉力賽37歲車手翻車亡 家屬批救援太遲：困水溝一小時才獲救
14人被騙去上海地鐵站免費打工數月：每天都敬禮打卡還要倒貼送禮
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。