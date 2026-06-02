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航班落地白雲機場滑行58分鐘 網酸：都能從廣州到深圳了

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電
一架由重慶飛往廣州的客機在白雲機場降落後，竟足足在地面滑行58分鐘才讓旅客下機。(取材自廣州日報)
一架由重慶飛往廣州的客機在白雲機場降落後，竟足足在地面滑行58分鐘才讓旅客下機。(取材自廣州日報)

近日，一架由重慶飛往廣州的客機在白雲機場降落後，竟足足在地面滑行58分鐘才讓旅客下機。這一「超長滑行」事件隨即在網上引發軒然大波，並登上熱搜；白雲機場對此表示，飛機落地後的滑行路線及停機位安排由空管部門統一調配，具體原因仍待進一步調查。

綜合上游新聞、極目新聞報導，事件發生於5月31日晚間。根據旅遊博主在社群平台發文指出，他當天搭乘西部航空PN6205航班，從重慶江北國際機場飛往廣州白雲國際機場，飛機於晚間10時37分落地白雲機場T3航站區，但直到11時35分才開始下客。

該博主受訪時表示，飛機落地約30分鐘後，機上已有不少旅客出現騷動，當時空服人員只能反覆以「機場較大」安撫旅客。隨著等待時間愈來愈長，不少乘客在下機時都表達不滿，認為滑行時間過久。

消息曝光後迅速引起網友關注，不少人對近一小時的滑行時間感到不可思議，有網友好奇是否因白雲機場腹地過大，也有人調侃「58分鐘都能從廣州搭高鐵到深圳了」、「飛機都降落了，我的靈魂還沒到登機門」、「建議空姐發餐盒，這已經是第二段旅程了」。

事件發酵後，大量媒體向白雲機場與西部航空查詢原因。白雲機場客服表示，系統僅能查詢航班起降時間，若涉及滑行時間問題，需由相關部門進一步調查。後續接手的客服人員則說明，飛機降落後的滑行路線以及停機位分配，均由空管部門依據停機位使用情況及飛航安全需求統一安排，因此具體造成長時間滑行的原因，仍須由相關責任單位進一步釐清。

至於涉事的西部航空，客服人員則表示已記錄相關資訊，將轉交後台核實處理，並安排後續回覆。不過截至截稿前，航空公司尚未就事件作出進一步說明。

針對此事，有業內人士分析指出，造成此次超長滑行主要有兩大主因，首先是地形與設計限制，部分航廈位於機場最東側，當航班被分配至西側跑道降落時，需穿越整個機場、跨越多條繁忙跑道，地面滑行距離長達5至6公里；其次是流量與資源調配瓶頸，適逢近期部分舊航廈關閉轉場，非基地航司集中，加上夏季雷雨季的高峰流量管制，飛機在滑行過程中需頻繁停下等待、避讓起飛航班，導致效率大打折扣。

廣州白雲機場有航班落地滑行58分鐘。(取材自航旅縱橫APP截圖)
廣州白雲機場有航班落地滑行58分鐘。(取材自航旅縱橫APP截圖)

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