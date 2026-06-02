杭州酒店驚見「糞便蓮蓬頭」！顧客索賠14000元被拒 網友：好噁心！

杭州有酒店驚現沾有糞便的蓮蓬頭！1對情侶在杭州入住酒店，女生淋浴後發現蓮蓬頭內有髒物，男友拿紙巾擦拭竟發現是黃色糞便，事主與清潔工交涉反遭質疑「自導自演」。酒店方最初提出替顧客換房並賠償100人民幣（約新台幣465元）的紅包，見顧客報警，才稱改賠500人民幣（約新台幣2320元）。

涉事住客則要求酒店賠償入住他處的費用及3,000人民幣（約新台幣14000元），但遭酒店拒絕。不少網友對事感到震驚，直呼「好噁心」，且引起公眾對酒店衛生的質疑，更有人分享入住妙招。

杭州情侶入住酒店發現蓮蓬頭內有糞便

據內媒《頭條新聞》，事發於5月29日，浙江杭州的徐先生與女友入住酒店，女友洗完澡後發現蓮蓬頭內有不明髒物，便叫他幫忙看一下。徐先生以為蓮蓬頭上的污漬是水垢，就拿紙巾擦一擦，沒料到竟擦出黃色糞便。

酒店初提出賠100人民幣 後改賠500人民幣

據徐先生透露，清潔工到場查看情況後，一度懷疑糞便是由徐先生與女友故意塗抹上去的。酒店最初的解決方案是替徐先生換房並補償100人民幣紅包，但徐先生心裏留下陰影不願再住，要求該酒店支付他們入住周邊其他酒店的費用。徐先生的訴求遭酒店負責人拒絕，但有報警處理，而酒店見他們已報警，改口稱願意賠償500人民幣。

顧客索賠房費及3000人民幣遭拒

徐先生表示，僅僅是在周邊訂酒店，他們就要花費450人民幣（約新台幣2085元），酒店的賠償金額不合理，遂要求酒店方除支付他們的房費外，再補償他們3000人民幣，但再次被拒絕。

網友驚呼「好噁心」 分享入住酒店妙招

對於如此重口味的奇事，網友驚呼「世界之大無奇不有」，譴責弄髒蓮蓬頭的住客「好噁心」、「缺德」、「變態」。此外，該事件也引起眾人對酒店衛生的信任危機，不少網友在留言區分享防範妙招「住酒店一定要用頂部的蓮蓬頭」、「酒店裡最髒的是水壺和馬桶，盡量不要用」，更指不少人用水壺來「煮臭襪」，故絕不會使用。

延伸閱讀：

東鐵綫車廂現深啡色異物！港男：聞到好大陣X 猜測是大便惹激辯

澳門酒店熱水壺打邊爐！男住客拍片分享 網民斥低素質：真無言！

文章授權轉載自《香港01》