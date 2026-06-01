香港公車地板上赫見NuBra 乘客笑：誰這麼粗心？

巴士車廂出現離奇失物！有九巴乘客在社交平台貼相，顯示有女性所用的「NuBra」（可稱為隱形內衣、胸墊、胸圍、胸貼等）竟然被遺留在車廂地面，肉色NuBra在地下相當顯眼，她於是笑問「誰這麼粗心掉了一個胸貼？」。有網友估計是和最近天氣炎熱有關，「應該是太大汗掉了」、「這麼熱的天氣還用，不熱嗎？」又笑稱「希望當事人沒有露點啦」。

該女乘客在threads發帖並上傳2張照片，驚訝表示「誰這麼粗心掉了一個胸貼？」從照片中可見，她當時正搭乘九巴巴士，發現單邊1個肉色的NuBra被遺留在車廂下層、近下車位置地面，由於肉色NuBra在灰啡色地面之上，更為顯眼。

照片引來網友討論，「應該是太大汗掉了」、「會不會一高一低？」、「這麼熱的天氣還用，不熱嗎？」，又質疑「沒料就沒料，墊高它做什麼？」原PO事後在留言區補充，疑有乘客沒有注意到地上的NuBra，「Oh my god，被人踩扁了」。

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文章授權轉載自《香港01》