男嬰睡覺遭媽媽「長髮纏頸」險窒息 母急忙徒手扯斷救命

中國大陸山東省青島市日前發生一起驚悚的居家意外，一名1歲10個月大的男童在與母親同床共眠時，頸部不慎被媽媽的長髮死死纏住。男童因無法呼吸而痛苦掙扎，母親驚醒後發現事態危急，根本來不及找剪刀，直接徒手將自己的長髮扯斷，才驚險將愛子從鬼門關前救回。

綜合《后浪視頻》等陸媒報導，這段令人捏把冷汗的過程被床頭的嬰兒監視器全程錄下。事發當時，男童正睡在母親身旁，卻意外被母親散落的長髮纏繞住脖子，隨著在睡夢中無意識地翻身與拉扯，長髮宛如繩索般越勒越緊。男童因呼吸困難開始不斷扭動、試圖用手扯開束縛，但每一次的掙扎反而讓頭髮纏得更緊，險些窒息。

令人心驚的是，母親當時仍在半夢半醒之間。她感受到頭髮受到拉扯，一度以為是孩子在調皮玩耍，還迷糊地出聲制止：「媽媽頭髮疼，不要再拉了。」完全沒意識到孩子正在生死邊緣掙扎。

直到男童因呼吸受阻、痛苦地放聲大哭，母親才徹底驚醒。她低頭一看瞬間嚇壞，發現自己的長髮已經在孩子脖子上死死纏住。眼見愛子整張小臉憋得通紅、呼吸越來越急促，母親事後心有餘悸地回憶：「當時根本來不及找剪刀，也拉不開頭髮。」為了搶救生命，她情急之下憑藉本能，硬生生用雙手將自己的長髮撕斷。重獲呼吸的男童隨即「哇」地一聲放聲大哭，這才讓母親稍微鬆了一口氣。她表示，事後回看監視器畫面才驚覺當時有多危險，若再晚一步發現，後果不堪設想。

這起意外曝光後，引起眾多家長的重視與討論。兒童安全專家藉此呼籲，嬰幼兒在睡眠時幾乎沒有自我保護與掙脫的能力，一旦被異物纏繞極易發生窒息憾事。

專家建議，留長髮的家長在陪睡時，最好將頭髮綁起或盤好；此外，床舖周遭也應徹底淨空，舉凡項鍊、耳機線、手機充電線、圍巾、窗簾拉繩甚至是帶有繩索的玩具，都不應出現在孩子的睡眠環境中。