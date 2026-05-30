「Comic Con 2026」首登香港… 吸引大量動漫迷 古天樂也帶著「寶貝」來

香港首屆「Comic Con 2026」於5月29日起一連三日在灣仔香港會議展覽中心舉行，作為國際知名Comic Con品牌首次正式落戶香港的活動，開幕首日即吸引大批動漫迷、Cosplayer及收藏玩家入場，場外一度出現排隊人龍，會場內則人頭湧動，氣氛熱烈。活動除匯聚動漫、電影、遊戲、模型及收藏玩具等多元流行文化元素外，更因香港影星古天樂擔任活動大使及展出私人珍藏而成為焦點。

綜合香港01、香港經濟日報等媒體報導，古天樂不僅參與活動籌辦，更公開多年來收藏的電影模型、1：1角色雕像，以及Marvel、DC等經典超級英雄系列珍藏，部分更與其個人電影作品有關，吸引大批粉絲駐足參觀及拍照。古天樂受訪時表示，自己從小熱愛漫畫與電影文化，希望透過Comic Con讓更多年輕人接觸香港及國際動漫產業。他認為動漫與電影關係密切，不少電影創作靈感都來自漫畫及角色文化，期望香港未來能進一步推動相關創意產業發展。

開幕禮同樣星光熠熠。古天樂在會場入口高約6米的「龍珠」悟空吹氣巨像前大擺「龜派氣功」姿勢，成為現場熱門話題。主辦方亦邀請多位國際影星來港，包括「死亡擱淺2」演員諾曼·李杜斯、「人魔」男星邁茲·米克森、「絕命毒師」演員吉安卡洛·伊坡托、「回到未來」資深演員丹尼爾·洛根、「星際大戰前傳」演員丹尼爾·洛根，以及南韓演員邊佑錫等。開幕儀式特別加入舞獅表演及傳統祝酒環節，多位海外嘉賓入鄉隨俗參與，令現場氣氛達到高潮。

除了明星效應，場內各式展區亦吸引不少參觀者。東映動畫及Animation International帶來巨型「龍珠」悟空及「ONE PIECE」魯夫打卡裝置，成為熱門拍照熱點。多家玩具品牌亦推出限定商品，其中Hot Toys展出的「九龍城寨之圍城」角色「龍捲風」1比6比例人偶反應最為熱烈，據現場消息指出，開場不足兩小時現貨已全數售罄。展場同時展出「蜘蛛俠」、「異形」、「He-Man」及「ONE PIECE」真人版等多個知名作品模型與收藏品。

Cosplay文化亦是今次活動的重要元素。大批角色扮演者盛裝赴會，化身蜘蛛俠、「哈利波特」中的佛地魔、「冰雪奇緣」的艾莎與安娜公主，以及Marvel超級英雄等角色，成為會場另一道風景線。有來自廣州的旅客專程來港參加Comic Con，並購買三日門票，她花費約一個半小時打扮成Marvel角色「緋紅女巫」，認為香港Comic Con的歐美動漫元素較內地同類活動更為豐富。

主辦單位表示，Comic Con除了是一場動漫與流行文化盛會，也希望推動香港會展、旅遊及零售市場發展。隨著全球動漫及流行文化產業持續擴張，香港近年亦積極打造亞洲流行文化交流平台。今次Comic Con首度落戶香港，成功吸引本地及海外動漫迷參與，未來能否進一步發展成香港年度大型流行文化盛事，備受業界關注。