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父女戀翻臉？6旬人夫出軌妙齡小三喊「獲妻許可」 5年轉帳2.2億正宮提告追討

香港01／ 撰文／艾曼達
68歲人夫出軌90後女生，更與對方誕下一對雙胞胎。圖／AI生成
68歲人夫出軌90後女生，更與對方誕下一對雙胞胎。圖／AI生成

人夫出軌與小三誕雙胞胎，一旦鬧翻就由妻子出面追數？江蘇揚州1名68歲男子被爆出軌「90後」年輕女生，與小三譜「父女戀」並育有一對雙胞胎，5年間人夫所持股的公司陸續向該小三轉帳近4,800萬人民幣（新台幣約2億2千3百萬元）。人夫的妻子近日向當地媒體求助，稱該筆款項屬夫妻共同財產，認為丈夫無權單方面處置，故入稟法院，要求撤銷贈予行為，依法討回全部錢款。而丈夫則辯稱出軌生子已獲妻子同意，且對公司轉帳不知情。

中國法律專家指出，擅自將大額夫妻共同財產贈予婚外第三者，屬違反法律與公序良俗，依法通常應認定無效，並需全額返還。

據《現代快報》報導，江蘇揚州市民李女士（化名）和丈夫王先生（化名）於1986年登記結婚，至今相伴40年，並育有1名女兒。大約於2020年，李女士意外發現丈夫與1名90後女生有婚外情，甚至生了一對雙胞胎子女，目前已經6歲。

除了感情上的背叛，財政上的變化更讓李女士無法接受，她得告從2018年9月至2023年4月期間，丈夫利用公司股東的身份，通過企業向小三轉賬4,800萬人民幣。李女士認為該筆錢屬於夫妻共同財產，丈夫無權單方處置。

記者就此事聯繫上王先生，他直認確實與小三育有1對6歲雙胞胎，但指妻子完全知情，並且同意。王先生聲稱結婚後身上沒有一張儲蓄卡，日常僅使用信用卡，賬單均由李女士結清，家中的積蓄也一直由李女士掌管。

王先生表示，自己從未給小三轉賬，也不清楚為什麼公司會和對方發生資金往來，又強調自己雖然出軌並私生一對雙胞胎，但從未和小三一起生活，也從未想過拋棄原有家庭或離婚。

李女士的代理律師周兆成表示，夫妻對共同財產享有平等處置權，婚姻存續期間，一方因不正當關係，私自將大額共同財產贈予第三者，不僅違背婚姻忠誠義務，還不符合法律規定與社會公序良俗，此類贈予行為應認定無效，第三者理應全數返還所得財物。據悉，該案已於今年5月25日在揚州市江都區人民法院開庭審理。

丈夫出軌，而小三獲得大額贈予後，元配卻有權追討，有網友甚至質疑事件是涉事夫婦合謀，「我怎麽感覺是夫妻合夥騙一個孩子，然後公司經營不善，又合謀把錢要回來？」，又指當第三者雖然不對，但事件最錯是人夫，結果只有女人在受苦。

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文章授權轉載自《香港01》

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