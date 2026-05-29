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誰吃了我的狗？百萬網紅邊牧被偷「百元轉賣狗肉館」 飼主崩潰：牠是家人

香港01／ 撰文／許祺安
大陸河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前遭人偷走後，被以人民幣180元（約新台幣833元）轉賣至狗肉館宰殺。圖／截自小紅書@用青春去旅行
大陸河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前遭人偷走後，被以人民幣180元（約新台幣833元）轉賣至狗肉館宰殺。圖／截自小紅書@用青春去旅行

大陸河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前遭人偷走後，被以人民幣180元（約新台幣833元）轉賣至狗肉館宰殺，大陸網路輿論為之震撼。飼主郭先生得知愛犬已遭宰殺且屍骨無存後情緒崩潰，強調絕不接受和解，希望透過司法途徑追究相關責任。

陸媒《紅星新聞》報導，旅行部落客郭先生飼養的隕石色邊境牧羊犬「鋤頭」，在社群平台擁有超過百萬名粉絲，長期陪伴主人旅行拍攝，深受網友喜愛。

5月11日，「鋤頭」在大陸河南省商丘市寧陵縣一處田間看守車輛時，遭一對騎乘電動車的男女強行抱走。監視器畫面顯示，兩人將狗藏在電動車擋風被內，並刻意避開主要道路離開現場。

事發後，當時正在喬治亞旅遊的郭先生立即中斷行程返國，並懸賞人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）尋找愛犬下落。直到5月26日，郭先生找到涉嫌偷狗的嫌疑人後，對方才坦承已將「鋤頭」以人民幣180元價格賣給狗肉館，而狗隻已於5月14日遭宰殺。

郭先生表示，「鋤頭」已陪伴自己8年，經常一起旅行，在感情上早已是家人般的存在。

然而，更令他難以接受的是，偷狗者及其家屬事後態度強硬，不僅未表達歉意，還聲稱「要狗賠你別的狗，要錢賠你180元（人民幣）」，甚至表示「狗死了別折騰，我又沒犯法」。

《紅星新聞》指出，部分當地村民也曾圍住郭先生，要求他不要繼續追究，認為此事只是小事，並指責他「小題大作」。

事件曝光後迅速引發大陸網友憤怒情緒，不少愛狗人士批評嫌疑人「用180元（人民幣）定價一條生命」，認為相關行為不僅涉及財產損失，更傷害飼主情感。

有律師指出，純種隕石色邊境牧羊犬的市場價格可能超過1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元），遠高於盜竊罪立案標準，因此不能僅以嫌疑人轉賣所得的人民幣180元作為財物價值認定依據。

法律界人士分析，若確認嫌疑人偷狗後轉賣並導致犬隻遭宰殺，除可能涉及盜竊罪外，也可能衍生故意毀壞財物等法律爭議。

目前警方已受理案件調查，並要求郭先生提供購犬證明、飼養支出及相關商業價值證據，以作為後續認定損失的重要依據。若最終確認財產損失已達刑事立案標準，涉案人員恐面臨刑事責任。

另在民事求償方面，律師指出，郭先生可主張購犬費用、飼養成本、尋犬支出以及懸賞金等直接損失。不過，網紅犬所帶來的流量收益與情感價值，因舉證較為困難，法院未必能全額支持。

事件發酵後，也再次引發外界對大陸偷狗產業鏈問題的討論。有法律人士指出，偷狗及非法犬隻交易長期存在，其中一個重要原因是違法成本偏低。若未來能進一步完善寵物晶片登記、犬隻身分管理及來源追溯制度，同時加強查緝收購來源不明犬隻的行為，才有機會從源頭壓縮偷狗與非法交易空間。

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文章授權轉載自《香港01》

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